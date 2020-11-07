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「有人要殺唐娟」 律師提搬家避禍？法官駁回動議!

記者劉先進／沙加緬度報導
聯邦法官紐曼（Kendall Newman）6日駁回辯護律師以人身安全受威脅為由、要求變更唐娟釋放地址的動議。（取自法庭文件）
聯邦法官紐曼（Kendall Newman）6日駁回辯護律師以人身安全受威脅為由、要求變更唐娟釋放地址的動議。（取自法庭文件）

涉嫌隱瞞軍人身分、遭遇司法部指控簽證欺詐的37歲中國研究員唐娟（Juan Tang）被取保釋放，住在監護人、華裔民權律師崔軒（音譯，Steven Xuan Cui）家。聯邦法官紐曼（Kendall Newman）6日駁回辯護律師以人身安全受威脅為由、要求變更唐娟釋放住所的動議。

6日聽證會以Zoom視訊會議的方式進行，但媒體和公眾只能致電收聽。唐娟全程未出聲，透過翻譯瞭解案情。律師西格爾（Malcolm Segal）表示，過去數周，對唐娟、監護人崔軒等人的威脅，真實存在於網絡上，有人用中文發推特，有一定的讀者群能看到。

「這些推特內容具體，其中有人煽動，要試圖找到崔軒的家，傷害唐娟或崔軒，甚至包括煽動殺人。有個推主有大量粉絲，有人懸賞，希望找到崔軒。我們不能等待有人受到實質性傷害後，才採取行動。」

西格爾說，「其中一條推文說，應該去傷害黑幫律師。我還從沒遇到過有人威脅到我家的情況，我只是代表被告個人。」

西格爾說，此前聽證會上控辯雙方已討論過，是否要在法庭文件中公布有關崔軒住址的可識別訊息，「最終我們同意將公開的內容刪除到最低限度，但有些人還是能查詢到崔軒的住址。」

西格爾說，若法官同意唐娟搬到崔軒家以外的公寓，可解決這些問題，「新的公寓地址訊息，將不需要提交給法院作為公共訊息，法院可要求刪除，以保護唐娟安全。」

聯邦助理檢察官柯波拉（Heiko Coppola）則表示，如果監護人或辯方真的關心唐娟和崔軒的安危，就應給執法部門報告收到的威脅，「讓唐娟住在崔軒家之外進行監護的解決方案，並不能緩解安全問題。它不會阻止所謂的威脅，人們想說什麼，還是會說。」

法官紐曼反復詢問得知，唐娟若搬離崔軒家，將住在一個複式結構的公寓樓中。他表達疑惑說，「如果住在這樣一個公寓樓中，很多人可以方便的進出，唐娟可能更容易被人找上門、甚至受到有意的傷害。」

紐曼說，第三方監護人應能快捷的監管唐娟的行蹤，唐娟住在監護人家庭以外的公寓，難以達到這一要求， 「辯方提出的更改住址的監管方式，我聞所未聞。」

紐曼最終拒絕的辯方的動議，這意味著，唐娟還是要住在崔軒家接受監護。

法庭資料顯示，法官紐曼駁回唐娟律師希望搬家的動議。（取自法庭文件）
法庭資料顯示，法官紐曼駁回唐娟律師希望搬家的動議。（取自法庭文件）

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