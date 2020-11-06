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灣區半年來第一場雨 周末將來臨

編譯組／灣區5日電
氣象局說這個周末灣區有雨，雨勢雖然不大，卻是半年來最大的一場雨。圖為舊金山的一個雨天。(美聯社)
氣象局說這個周末灣區有雨，雨勢雖然不大，卻是半年來最大的一場雨。圖為舊金山的一個雨天。(美聯社)

灣區今年5月18日下過雨，由那時到現在就沒再下過；氣象局說，這個周末灣區將會降下半年來的第一場雨。

氣象局氣候學家蓋斯(Roger Gass)說，周五早上舊金山會下雨，雖然不大，但仍是半年以來最大雨；聖荷西和東灣周五也可能有雨，北灣較少。舊金山周五降雨預計0.25至半吋，聖荷西0.1吋至0.25吋，南灣聖他克魯茲山區和半月灣半吋至0.75吋。

「金門天氣服務」的奈爾(Jan Null)說：「本周末終於有秋天的味道，氣溫下降、微風夾著雨絲；過去兩三個月我們天天講山林大火和煙霧，現在可以說說天氣，比說野火好。」

氣象局說，一股冬季冷鋒從阿拉斯加南下，周五早上抵達灣區，因此天氣截然轉變，比前幾天下降10度至15度。

周六早上會有另一輪雨，周六夜裡到周日晨又會有另一輪下雨；下周初可能還會有雨，周四的天氣圖仍未能確定。

除了雨，塞拉山將會降下今年第一場雪；由周五至周日，5000呎以上的山區降雪6至12吋，更高海拔將會下雪15吋至20吋。由於是第一場雪，氣象局估計很快就會融化，增加山上交通危險，優勝美地國家公園部分公路將由周五至下周一關閉。

冷鋒會使灣區夜裡至清晨氣溫下降，部分地區下降到30度；南灣的莫甘山(Morgan Hill)和吉爾洛(Gilroy)可能出現霜凍。

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