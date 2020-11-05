防疫情擴大 加州灣區「強烈建議」外州來客隔離14天

隨著旅遊季的逼近，灣區衛生官員打算要求外來旅客隔離14天。（Getty Images）

美國 各地新冠病例近日來再度激增，灣區 公共衛生當局擔心，即將到來的節日旅遊季節恐會擴大病毒的傳播，因此打算要求外來旅客隔離14天。

馬連縣公共衛生局局長威利斯（Matt Willis）表示，灣區衛生官員將在本周的例行會議中，商討是否要對來自高感染率州的遊客，和從這些州返回灣區的居民，實施14天隔離要求，如果實施，將不會以「命令」方式執行，而是以「強烈建議」方式要求。

威利斯說：「我要明確表示，這個計畫還在討論階段，還未成為決定。對區內感染率比其他地方低的地區而言，這是遏阻新冠病毒傳播的有效作法之一。」

舊金山新冠疫情指揮中心也發布聲明說：「自疫情爆發以來，灣區衛生官員持續進行溝通和合作，包括居家避疫的協調工作。在會議中，我們討論了許多政策和協議，包括即將到來的假期旅遊問題。」

美國目前只有三個州的新冠感染率沒有上升，病例激增的州大部分位於美國中西部和西南部。密蘇里州 、奧克拉荷馬州、愛阿華州、印地安納州、北達科他州和新墨西哥州，上周都傳出新冠住院病人人數增加。內布拉斯州的大醫院已開始限制進行非必要性手術，並聘請外州護士前來支援激增的病例，愛阿華州和密蘇里州也已發出警告，表示病床可能很快就會不敷使用。

灣區目前僅有蘇諾瑪縣處於感染率最高的紫色級，蘇拉諾縣處於感染率第二高的紅色級，舊金山已經升至感染率最輕微的黃色級，其他縣則是中等的橙色級。