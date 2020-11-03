加州近1200萬人提前投票 灣區多縣破紀錄

聖他克拉拉縣宣布今年投票率已破紀錄。（電視新聞截圖）

統計數據顯示，截至2日上午，加州 已有超過半數選民提前投票 ，灣區 聖他克拉拉縣也宣布今年的投票率已破紀錄。

聖他克拉拉縣選務處表示，根據2日上午的統計，聖縣透過郵寄或投票箱投出的選票已經累積為61萬7000張，投票率為56%，創下新紀錄。聖縣2016年大選時的總投票數為72萬4500張。由於聖縣從29天前就開始統計票數，他們預計可以在選舉日當晚8時左右開出全部選票。

聖縣選務處公共與立法事務經理曼德茲（Evelyn Mendez）表示，2日投票站還未開門前，就已經有許多民眾在外等候投票。估計聖縣2日親自到縣內100個投票站投票的人數約有1萬4000人。

灣區其他縣的投票率也不遑多讓，蘇諾瑪縣為69.8%，聖馬刁縣為65%，康曲柯士達縣為64%，阿拉米達縣為60.2%，舊金山為59%，納巴縣為55.4%，蘇拉諾縣為46.2。

加州州務卿辦公室2日也宣布，加州已經有將近1200萬選民在選舉日前投出選票，投票率有望刷新紀錄。

截至2日上午，加州提前投出的選票已累積為1182萬2758張，包括郵寄選票和親自到投票站投出的選票，占目前登記選民總人數的53%。

州務卿帕迪拉（Alex Padilla）上周表示，加州登記選民的人數已經多過佛羅里達州的人口，由於今年登記選民人數比往年多，選情也較激烈，她預期選舉日當天投票站會出現排隊的情形。