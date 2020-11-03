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加州近1200萬人提前投票 灣區多縣破紀錄

編譯組／綜合2日電
聖他克拉拉縣宣布今年投票率已破紀錄。（電視新聞截圖）
聖他克拉拉縣宣布今年投票率已破紀錄。（電視新聞截圖）

統計數據顯示，截至2日上午，加州已有超過半數選民提前投票灣區聖他克拉拉縣也宣布今年的投票率已破紀錄。

聖他克拉拉縣選務處表示，根據2日上午的統計，聖縣透過郵寄或投票箱投出的選票已經累積為61萬7000張，投票率為56%，創下新紀錄。聖縣2016年大選時的總投票數為72萬4500張。由於聖縣從29天前就開始統計票數，他們預計可以在選舉日當晚8時左右開出全部選票。

聖縣選務處公共與立法事務經理曼德茲（Evelyn Mendez）表示，2日投票站還未開門前，就已經有許多民眾在外等候投票。估計聖縣2日親自到縣內100個投票站投票的人數約有1萬4000人。

灣區其他縣的投票率也不遑多讓，蘇諾瑪縣為69.8%，聖馬刁縣為65%，康曲柯士達縣為64%，阿拉米達縣為60.2%，舊金山為59%，納巴縣為55.4%，蘇拉諾縣為46.2。

加州州務卿辦公室2日也宣布，加州已經有將近1200萬選民在選舉日前投出選票，投票率有望刷新紀錄。

截至2日上午，加州提前投出的選票已累積為1182萬2758張，包括郵寄選票和親自到投票站投出的選票，占目前登記選民總人數的53%。

州務卿帕迪拉（Alex Padilla）上周表示，加州登記選民的人數已經多過佛羅里達州的人口，由於今年登記選民人數比往年多，選情也較激烈，她預期選舉日當天投票站會出現排隊的情形。

投票 加州 灣區

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