種族影響智商？金山東灣州大教授言論惹議 師生連署促解雇

種族影響智商？東灣州大師生要求解雇種族主義教授。(圖取自網路)

東灣州大的師生要求解雇該校一名經濟學教授，這名教授長期以來撰寫關於以族裔為基礎的智力理論，認為種族可能影響智商。但該校的師生認為，這個理論是種族主義。

克利斯坦森(Gregory Christainsen)是東灣州大名譽教授，他認為黑人 女性薪資過高，與她們的認知能力(cognitive ability)並不相稱，撒哈拉以南的非洲地區平均智力很低，黑人與西裔美國 人的族裔智商，不如歐洲白種人與東北亞洲人。他並稱，關於種族智商的理論是現代智力研究主流，歡迎大家針對主題進行辯論。

但事實上，遺傳學家已廣泛達成共識，認為智力沒有種族因素，此外，也沒有所謂「智力基因」(intelligence gene)可測試。研究顯示，學習可以提高智力測驗分數，甚至是學習測驗本身以外的事物。智力測驗平均值也可能在十年間快速變化，若智力是遺傳的，這種迅速轉變不可能發生。

克利斯坦森於2016年退休，但一直保有榮譽職並在東灣州大執教。截至1日為止，已有超過1200人在change.org請願提案網站簽署，聯名要求學校撤銷他的榮譽教授身分。

東灣州大告訴「舊金山紀事報」，校方支持克利斯坦森的憲法第一修正案言論自由，儘管他的觀點與東灣州大的核心價值相左，州大承諾維持一個重視多元文化、以及寬容和彼此尊重的包容性社區。

克利斯坦森提出的理論在本周校董會議上也受到抨擊。東灣州大生物學助理教授顧登(Dr. Pascale Guiton)有撒哈拉以南非洲血統。他表示，自己是喬治亞州 立大學優等生，榮獲總統獎，若根據美國標準，他不認為自己有較低的智商，「我不知道是誰讓克利斯坦森在校園內可以進行這種研究，校方對此竟視而不見，還稱研究具有價值。」