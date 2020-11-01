第2波疫情來了 灣區緊急應對

聖荷西Calvary教堂因違反規定，舉行室內崇拜活動，被罰款35萬元，但仍要繼續舉辦活動；聖縣政府30日向法院提告，要求法院下令教堂停止活動。(Getty Images)

美國正在爆發第二波疫情，全美30日單日確診暴升至9萬9321例，創下自疫情爆發以來最高紀錄；過去一周，平均每天確診7萬7838例，也創下單日平均最高紀錄；過去一周，全美43個州確診都增加5%以上。目前全美確診病例已超過900萬，死亡人數也超過22.9萬。在新一波疫情席捲全美之際，灣區和加州 有什麼抑制疫情的對策？

灣區兩大城舊金山 和聖荷西，本周五(30日)都採取積極抑制措施；在舊金山，市府宣布停止部分商業開放速度，以減少病毒傳播；在聖荷西，南灣縣政府採取少見行動，向法院控告一教堂，要求下令教堂停止室內崇拜活動。在南加州洛杉磯，州政府設立一個新的新冠病毒檢測 實驗室，這個實驗室可以提高加州檢測能力，有助抑制病毒傳播。

舊金山、聖荷西和洛杉磯的措施，反映出灣區和加州都意識到，在新一波疫情來臨前，要做好抑制工作。柏克萊加大公衛學院流行病學主管雷恩高(Dr. Arthur Reingold)說，他支持聖縣透過法院阻止教堂活動，也支持舊金山減慢商業開放速度，因為有助於減慢病毒傳播。

舊金山30日宣布減慢開放，以餐館來說，舊金山兩周前已進入黃色開放階段，意即餐館可從開放堂食25%增至50%，但現在減慢開放速度，暫時不會開放至50%，仍停留在25%。其他多個行業的室內開放速度也同樣減慢，包括電影院。

聖荷西的Calvary教堂一直公開表示，不會遵守縣衛生局制訂的防疫措施，並且響應川普主張的教堂可以進行室內崇拜活動；由於教堂違反規定，已經被罰款35萬元，但仍然要繼續進行室內崇拜活動。所以聖他克拉拉縣政府30日正式向法院提告，要求法院下令教堂停止室內崇拜活動。

至於紐森州長30日在洛杉磯宣布設立的實驗室，耗資1億元，開始運作後，可讓加州每天增加4萬項檢測。加州29日當天，進行了12.1萬項檢測，新實驗室全部700名員工投入工作後，加州每天可做15萬項檢測。