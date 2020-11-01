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灣區首例 男子同時染新冠與流感

編譯組／灣區31日電
北灣蘇拉諾縣衛生主任馬蒂亞斯(Bela Matyas)宣布，發現灣區首起「新冠+流感」的雙感染病例。(取自推特)
北灣蘇拉諾縣衛生主任馬蒂亞斯(Bela Matyas)宣布，發現灣區首起「新冠+流感」的雙感染病例。(取自推特)

北灣蘇拉諾縣(Solano)衛生當局宣布，已發現灣區首起「雙感染」的病例，該縣發現一名年紀在65歲以下的男子，同時感染了新冠肺炎和流感。蘇拉諾縣衛生主任馬蒂亞斯(Dr. Bela Matyas)沒有公布病人的細節，但是強調，目前還不清楚，兩種不同的病毒(新冠和流感)是如何結合，以及對病人的免疫系統會造成怎樣的破壞。

馬蒂亞斯說：「基本上，感染其中一種病毒，就會對免疫系統造成破壞，免疫系統受到破壞，就可能易於導致感染另一種病毒。」

至今為止，已有一些針對「雙感染」的研究。例如在英國，研究者已找到證據，雙感染的新冠重症病人，比只感染新冠肺炎的重症病人，更容易死亡。在澳洲，因為當地的流感比北美更早到來，因此已有研究發現，今年流感病例減少了，因為人們預防新冠肺炎，所以戴口罩和避免接觸，連帶流感的感染也減少了。

馬蒂亞斯強調注射流感疫苗的重要性。「流感疫苗可減少感染流感，同時也可以在感染新冠病毒時，減少住院的可能性。」

流行病學家現在擔心，流感潮來臨，將會使醫療系統應接不暇，特別是在第二波疫情嚴重的地區，染疫者已經增加醫療系統的負荷，因此無法應付今年的流感潮。

馬蒂亞斯說，因為新冠肺炎的初期症狀與流感相似，他建議民眾一旦出現類似流感症狀時，最好能夠接受新冠病毒的檢測，以確定是否已經染疫；並且在出現症狀和接受檢測後，留在家裡等候檢測結果。

他最後說，大家必須知道，流感與新冠肺炎是由不同病毒引起的；還有，流感與一般的感冒也不同，一般的感冒是由另外不同的病毒所引起。

新冠肺炎仍然大流行，秋冬季的流感又要來，專家說，為了保護自己，最好盡快打流感針，...
新冠肺炎仍然大流行，秋冬季的流感又要來，專家說，為了保護自己，最好盡快打流感針，減少感染的可能性。(Getty Images)

流感疫苗 新冠肺炎 檢測

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