金山確診增加 11月3日重開商業活動將暫停

舊金山市長布里德表示，這次的部分重開暫停將有利於公共衛生專家評估以及保護社區安全。（舊金山市府直播視頻截圖）

舊金山 市長布里德（London Breed）和公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）10月30日在記者會上宣布，市府將暫停部分原定從11月3日起進行的新一輪商業活動重開或擴大計畫。

原定於11月3日重開的下列商業活動將暫停：

●重開健身房的室內游泳池、室內更衣室和淋浴間，以及室內家庭康樂活動（如保齡球館）；

●將室內餐廳、室內美食廣場、電影院 、博物館、動物園、水族館、宗教場所的容量從25%擴大到50%（最多200人）；

●參加戶外宗教活動和政治抗議活動的人數，從200人擴大到300人。

原定於11月3日重開的下列商業活動將繼續進行：

●博物館重開室內餐廳，容量為25%（最多100人）；

●根據安全協議，將戶外的電影製作活動從12人擴大至25人，並根據檢測 和通風要求、或經批准的衛生和安全計畫，放寬對室內電影製作的限制；

●允許額外的戶外現場表演，在觀眾免下車的環境下，表演者最多有6人；

●允許新增的房地產展示和開放參觀，並製定社交距離協議。

此外，為了繼續以25%的容量運營，提供摘下口罩服務的室內餐館和個人護理服務商提供者，需要在11月17日前張貼標牌，說明他們已經採取了哪些通風措施，並至少遵守一份市府推薦的通風策略。

全市有超過75所學校獲批準繼續重開面對面教學，少數高中獲准在下周開學。

市府表示，這次宣布部分商業活動暫停重開，是由於舊金山的「新型冠狀病毒」（COVID-19）確診病例比率和住院率的新增，加上現時加州乃至全國病例的新增。

過去兩周，舊金山每天新增病例數，從最低的每10萬人3.14例新增到4.17例，住院人數從最低的21人又開始攀升至現在的37人。

市府認為，儘管最近的病例有所增加，但舊金山在減輕COVID-19社區傳播方面仍然做得比較好。舊金山在美國所有大都市中死亡率最低，檢測陽性率第二低。舊金山在測試方面處於全國領先地位，平均每天進行5100次測試，迄今為止進行了超過66萬4000次檢測。

有關舊金山重開時間表的更多資訊，市民可瀏覽網頁https://sf.gov/step-by-step/reopening-san-francisco。