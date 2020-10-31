我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

金山確診增加 11月3日重開商業活動將暫停

記者黃少華／舊金山報導
舊金山市長布里德表示，這次的部分重開暫停將有利於公共衛生專家評估以及保護社區安全。（舊金山市府直播視頻截圖）
舊金山市長布里德表示，這次的部分重開暫停將有利於公共衛生專家評估以及保護社區安全。（舊金山市府直播視頻截圖）

舊金山市長布里德（London Breed）和公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）10月30日在記者會上宣布，市府將暫停部分原定從11月3日起進行的新一輪商業活動重開或擴大計畫。

原定於11月3日重開的下列商業活動將暫停：

●重開健身房的室內游泳池、室內更衣室和淋浴間，以及室內家庭康樂活動（如保齡球館）；

●將室內餐廳、室內美食廣場、電影院、博物館、動物園、水族館、宗教場所的容量從25%擴大到50%（最多200人）；

●參加戶外宗教活動和政治抗議活動的人數，從200人擴大到300人。

原定於11月3日重開的下列商業活動將繼續進行：

●博物館重開室內餐廳，容量為25%（最多100人）；

●根據安全協議，將戶外的電影製作活動從12人擴大至25人，並根據檢測和通風要求、或經批准的衛生和安全計畫，放寬對室內電影製作的限制；

●允許額外的戶外現場表演，在觀眾免下車的環境下，表演者最多有6人；

●允許新增的房地產展示和開放參觀，並製定社交距離協議。

此外，為了繼續以25%的容量運營，提供摘下口罩服務的室內餐館和個人護理服務商提供者，需要在11月17日前張貼標牌，說明他們已經採取了哪些通風措施，並至少遵守一份市府推薦的通風策略。

全市有超過75所學校獲批準繼續重開面對面教學，少數高中獲准在下周開學。

市府表示，這次宣布部分商業活動暫停重開，是由於舊金山的「新型冠狀病毒」（COVID-19）確診病例比率和住院率的新增，加上現時加州乃至全國病例的新增。

過去兩周，舊金山每天新增病例數，從最低的每10萬人3.14例新增到4.17例，住院人數從最低的21人又開始攀升至現在的37人。

市府認為，儘管最近的病例有所增加，但舊金山在減輕COVID-19社區傳播方面仍然做得比較好。舊金山在美國所有大都市中死亡率最低，檢測陽性率第二低。舊金山在測試方面處於全國領先地位，平均每天進行5100次測試，迄今為止進行了超過66萬4000次檢測。

有關舊金山重開時間表的更多資訊，市民可瀏覽網頁https://sf.gov/step-by-step/reopening-san-francisco。

舊金山 電影院 檢測

上一則

美歐國際按摩椅公司代理富士按摩椅大特價

下一則

佛奇：美單日確診快破10萬 視訊矽谷領袖：今冬很痛苦

延伸閱讀

金山市府促就業 幫老闆付員工薪水

金山市府促就業 幫老闆付員工薪水
舊金山市長布里德減稅 助300娛樂場所商家

舊金山市長布里德減稅 助300娛樂場所商家
布里德：金山將購130酒店房永久安置遊民

布里德：金山將購130酒店房永久安置遊民
邁珍、布里德 譴責選舉攻擊

邁珍、布里德 譴責選舉攻擊
保護少數族裔 金山警局成立新部門

保護少數族裔 金山警局成立新部門

Balboa Park捷運站 將蓋131套可負擔屋

Balboa Park捷運站 將蓋131套可負擔屋

熱門新聞

江孫芸2019年在家中受訪。（記者李晗 / 攝影）

百歲江孫芸金山家中辭世 「中餐女王」傳奇落幕

2020-10-28 23:22
氣象局向灣區發出紅色火警警報，有效期由25日下午至27日清晨，表示灣區期間吹強風，加上草木枯乾，容易引起火警。(Getty Images)

紅色火警、安全斷電 灣區周日晚大停電 21萬人受影響

2020-10-24 22:48
律師西格爾向法官提交動議，考慮到人身安全受威脅，希望讓唐娟變更交保釋放的地址。（取自法庭起訴文件）

律師：唐娟照片被瘋傳 遭社媒暴力威脅

2020-10-29 10:25
圖為9月初在北灣納巴谷發生的大型野火。氣象局23日下午發出紅色警報，說本周日(25日)晚上到周一清晨，北灣吹強風，時速最高達70哩，加上濕度極低，因此是極端危險的火警天氣。(Getty Images)

金山灣區防火! 紅色警報70哩強風 周末最危險天氣來了

2020-10-24 00:40
泰勒在舊金山市政廳辦公室。（取自泰勒臉書）

抱著小狗工作的舊金山大記者 泰勒病逝

2020-10-28 03:25
聖他克拉拉縣最新調查發現，建築工地是新冠病例出現最多的工作場所。（Getty Images）

調查矽谷病毒攻擊率 住家大於工作場所 親友更容易傳染

2020-10-26 00:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
手機維修員收求救紙條「妻抽查別修！」贈100元封口費

手機維修員收求救紙條「妻抽查別修！」贈100元封口費