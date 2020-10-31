佛奇：美單日確診快破10萬 視訊矽谷領袖：今冬很痛苦

「美國防疫隊長」佛奇(Anthony Fauci)30日與矽谷領袖視訊對談時說，全美單日確診人數很快就會破10萬。右上是佛奇, 左上是矽谷領導集團CEO湯馬斯(Ahmad Thomas), 左下是聖他克拉拉縣衛生主任柯迪。(電視新聞截圖)

被輿論稱為「美國防疫隊長」的佛奇 (Anthony Fauci)30日透過視訊方式，接受矽谷領導集團執行長湯馬斯(Ahmad Thomas)的訪問，包括聖他克拉拉縣衛生主任柯迪等也參加了對談。佛奇說：「美國的單日確診人數很快就會破10萬，這個冬天將會十分黑暗和痛苦。」

本周四(29日)全美單日確診人數再次打破紀錄，達到8萬8500人，全美40個州的確診病例都在增加；全美累計確診病例已破900萬，死亡人數則破22.9萬。佛奇說：「目前每天平均確診已在7萬例以上，因此每天的平均確診很快就會突破10萬例。」以下是他的談話重點：

●第2波和第3高峰：佛奇說，輿論都說現在已進入第2波疫情 ，或者第3個高峰，但其實，「我們還沒有離開第1波，因為春天時紐約都會區疫情最嚴重，至今還沒有真正結束；接著夏天就是疫情反撲，佛州、喬治亞、德州、亞利桑納和南加州成為疫情熱點；到了現在，更是全美40個州都成為熱點。」

●今冬情況將會極為困難：美國人未來數月必須採取行動，否則情況將會極為困難；必須全民戴口罩，保持人與人之間的距離，以及避免聚會；如果能夠做到這些，「病毒傳播不是不可以避免的」。

●疫苗 ：11月下旬或12月初，將可以知道，有無「有效和安全」的疫苗；如果有效，可能達70%至75%。如果有疫苗研製成功，年底或者明年初可以開始分派給公眾。

人們對疫苗是否安全感到憂慮，這是可以理解的。佛奇說，他是國家過敏及傳染病研究所的所長，這個機構是負責監管疫苗的，他可以坦白地說，疫苗不會受川普總統的政治壓力影響，因為聯邦食品及藥物管理局(FDA)要批准和讓疫苗給公眾使用，那是要經過多重專家和獨立委員會審查的。

人們擔心，如果多過一種疫苗面世，大家該怎樣面對，要接受那一種？佛奇說，這要看每個人的身體情況而定，例如如果是年輕人，感染機會低，就算感染了也很可能不會發病；但老人和患有慢性疾病的人，可能就要考慮，盡快使用獲得FDA通過的疫苗。

●其他治療方法和藥物：佛奇說，未來一個月，將會有更多的治療新冠肺炎的藥物面世，尤其是治療初期症狀的藥物；目前全美的死亡率下降，主要原因就是針對初斯症狀的藥物增加了。