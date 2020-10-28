全美第2波疫情來勢洶洶 金山灣區能倖免嗎？

舊金山北岸區一家餐館，讓客人戶外進餐，並且每張餐桌都有足夠距離。(Getty Images)

全美疫情 近日暴升，單日新增確診病例從兩周前的4.9萬暴增至7萬，23日和24日接連兩天的確診數創下自疫情爆發以來的紀錄8.37萬。28日的最新疫情顯示，全美除了維吉尼亞州，其他所有州的確診病例都在增加，另外34個州的單日死亡人數也在增加。

更重要的是，專家預測，未來兩三個月疫情將會惡化，因為各地進入寒冷冬天，人們都進入戶內，屋內聚集使病毒更容易傳播。感恩節將會最危險，就算是家庭式的小型聚會，也可能讓病毒有機可乘，因此專家已開始呼籲，今年不應讓家中青少年與年長者見面。

●居民警戒高 就不易傳染

那麼灣區和加州 能夠避免冬季的新一波疫情嗎？舊金山 加大新冠專家兼醫學系系主任華特治(Dr. Bob Wachter)28日推文說，對於加州他不敢說，但是對舊金山和灣區，他認為很有希望可以避免新一波疫情。

他特別以舊金山為例說，舊金山居民對疫情有很高的戒備意識，他在街上看到的人，幾乎都戴口罩，他覺得舊金山可能是全美戴口罩最普遍的大城市；另外，所有Uber司機都懂得將車窗打開，讓空氣流通，不要讓司機和乘客困在車內一起呼吸；餐館到處都開放戶外進食，空間大，病毒就不易傳播，戶內進餐又沒有隔離，就會有危險。

他說，南加州今年暑假時，疫情曾經失控，應該汲取教訓。7月和8月時，加州的確診和死亡人數大增，但是灣區基本上仍控制得住，舊金山雖然人口密集(全城88萬人)，但官員和科學家一起防疫，餐館和學校都緩慢開放，所以能夠將感染和住院人數減至最低。

舊金山過去一周，平均每天只有32人感染，比7月和8月時的每天130人感染，大為減少，也反映出舊金山控制疫情的成功；舊金山由疫情爆發至今，總共只有140人死亡，每10萬居民中只有16死，這是全美死亡人數最少的大城市。

華特治說，最近兩周灣區九縣的確診和死亡都些微增加，但未見像全美其他地方那樣的激增，顯示秋冬的第二波還沒有出現。

他說，要避免第二波疫情的出現其實也很簡單，最重要一項就是戴口罩，因為戴口罩確實有效。