第2波疫情來襲? 金山灣區蘇拉諾縣確診增40%

北灣蘇拉諾縣(Solano)縣府所在的費爾菲德(Fairfield)。(Getty Images)

近日全美確診病例激增，上周五(23日)單日確診創下8萬3757例的最高紀錄，過去一周每天平均達6.87萬例，預期已久的第二波疫情 顯然已經開始；專家預測未來兩三個月將會惡化，因天氣進入冬天，人們從戶外回到戶內，病毒更易傳播。加州 情況有點不同，確診病例雖然增加，但增加幅度不大，第二波疫情尚未開始；但灣區 多個病例增加的縣都在密切防備，希望可以避免新一波的疫情爆發。

全加州過去一周平均每天新增確診上升至4335例，與一個月前的每天平均3000例，增了不少。全加州最大的洛杉磯縣過去一周七天平均確診數比前一周增加33%。灣區九縣中，除北灣的蘇諾瑪和馬連，其餘七縣過去一周確診病例都比前一周有所增加，三個最多病例的縣中，聖他克拉拉縣和阿拉米達縣都增加了37%，康曲柯士達縣增加了26%。

但確診病例增加幅度最大的是北灣區蘇拉諾縣(Solano Co.)，以致該縣的衛生主任麥耶斯(Dr. Bela Matyas)27日向居民發出警告說，如果居民再不防疫，蘇拉諾縣下周就會從現在紅色階段(red)返回紫色階段(purple)，亦即限制最嚴的階段。

麥耶斯說，蘇拉諾縣三周前，平均每天只有24起確診，但現在已增加至每天40例，增加幅度達40%；如以現在病例增加的速度，蘇拉諾縣下周就會被州政府列入限制最嚴的紫色階段。

從紅色回到紫色，最大麻煩是，很多商業都不能開放，包括餐廳不能堂食，因此一旦被逼回到紫色，縣內商業就會受影響，經濟將再次受到沉重打擊。

麥耶斯說，蘇拉諾縣現在必須進行救亡行動，不能讓全縣回到紫色階段；要避免出現這種情況和維持在紅色階段，全縣必須將每天的確診數減至7例；但要從現在的40例減至7例，並不容易，所以必須要全民合作，不能放鬆防疫措施，包括人人都要戴口罩和保持社交距離。

州政府27日宣布，灣區有三縣由紅色放寬至橙色，這三縣包括聖馬刁縣、馬連縣和康曲柯士達縣；北灣的納巴縣，上周已經獲准從紅色放寬為橙色。

麥耶斯說，蘇拉諾縣對戶內的活動太不小心，例如最近有人舉辦葬禮，參加人數竟然超過300人；另外又有人舉行婚禮，參加者也超過40人。