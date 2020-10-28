紐森：審查FDA疫苗安全 多州參與加州防疫小組

州長紐森強調加州將利用科學專業知識來驗證疫苗的安全性。（州長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）27日在新聞簡報會上宣布，「西部州公約」的華盛頓州 、俄勒岡州和內華達州已經加入加州 的「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫苗 「科學安全審查工作組」，將獨立審查聯邦食品暨藥物管理局（FDA）批准分發的疫苗安全性和有效性。

紐森表示，加州在疫苗安全、公平和透明度處於領先地位。他說：「加州在疫情大流行期間一直以科學和數據為先導。當疫苗問世，我們將用科學專業知識來驗證疫苗安全性，讓每個人都有信心做出攸關家庭健康的决定。我們通過科學安全審查工作組與相鄰州合作，為所有社區提供健康和安全的道路。」

紐森已於19日宣布，工作組由11名醫師和科學家組成，與加州公共衛生廳合作，獨立審查所有獲FDA批准的疫苗。

華盛頓州、俄勒岡州和內華達州的州長將指定公共衛生專家加入加州的「科學安全審查工作組」，審查FDA批准的疫苗。紐森說，擴大後的工作組包含了生物統計學家、流行病學家、兒科傳染病專家、健康公平專家、醫療健保專家等，將一同密切監測疫苗試驗。

加州還將成立疫苗分配工作組，由免疫學家、老年病專家、倫理學家、流行病學家、健康公平專家、藥劑學家組成，確定疫苗優先分配的原則。

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）說：「我們相信科學、公共衛生和安全。很高興華盛頓州加入加州和其他西部州的工作組。任何一種疫苗都必須由科學家和醫學專家的專業知識指導，這正是工作組將要做的。西部各州公約將共同努力，確保各州每名居民都獲得最佳的健康結果。」

俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）說：「這個小組進行的獨立審查將確保每個人都能獲得安全有效的疫苗，特別那些受到這種疾病影響過大的社區。」

內華達州長希索立克（Steve Sisolak）表示：「我們在一起將更强大。到時候，內州居民將對疫苗安全更有自信，因為整個西部的專家都對疫苗進行獨立審查，他們對此表示認可。」

這不是西部各州第一次合作應對COVID-19疫情。4月，加州、俄勒岡、華盛頓、科羅拉多、內華達加入了「西部州公約」，共同提出應對疫情並重開經濟的願景。5月，西部各州州長敦促國會批准向各州和地方政府提供1兆的COVID-19救助計畫，並正在合作試點一個項目，測試Google和蘋果（Apple）首創的COVID-19「曝光通知技術」（exposure notification technology）。