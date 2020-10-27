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佩斯金偕多部門代表 華埠挺A提案

記者黃少華／舊金山報導
市議員佩斯金強調華埠花園角廣場對華埠居民的重要性。（記者黃少華／攝影）
市議員佩斯金強調華埠花園角廣場對華埠居民的重要性。（記者黃少華／攝影）

代表華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin）聯合多部門代表26日在華埠花園角舉行記者會，力挺舊金山A提案，並說明10月31日至11月3日在花園角設置的臨時投票站、以及10月30日及11月6日設在花園角的「新型冠狀病毒」（COVID-19）臨時檢測點相關情況。

佩斯金聯同加州眾議員邱信福（David Chiu）和舊金山康樂公園部總經理金斯堡（Phil Ginsburg），一同呼籲舊金山選民支持A提案。這項提案需要得到投票選民的三分之二多數支持才能通過。

佩斯金重申，A提案一旦通過，將為華埠的「客廳」──花園角廣場帶來5400萬元全面翻修資金，而花園角廣場的作用不僅僅在於成為一個公園，更將首次成為選舉投票站和COVID-19檢測點。

邱信福表示，要確保每位登記選民都投票，華埠選民更是可以在華埠花園角完成投票，這對A提案獲得通過至關重要。

金斯堡認為，A提案獲得通過並翻修花園角廣場，有助解決這裡的精神健康問題，保障花園角廣場發揮應有的功能。

舊金山選務處外展專員李琛然和中文發言人李懿莊說明了華埠花園角臨時投票站的開放時間。

•10月31日至11月1日，上午10時至下午4時；

•11月2日，上午8時至下午5時；

•11月3日（選舉日），上午7時至晚上8時。

她們表示，華埠花園角臨時投票站的設立非常方便華埠居民投票。市民也可以前往市政中心廣場的投票中心投票。全市11個區都將設立臨時投票站。

華埠公共衛生局執行局長兼醫務主任白幹榮、東華醫院行政總裁張建清、經濟及勞動力發展辦公室職商事務組經理陳嘉霖、應急管理局外務特派專員林偉浩、外展專員吳毅等都鼓勵華埠居民前往華埠花園角臨時檢測點進行COVID-19檢測。

開放時間：10月30日上午9時至下午3時；11月6日早上9時至下午4時。

東華醫院預約電話是628-228-2828。

白幹榮表示，如果檢測出呈陽性的病例，病人將被安排送往隔離酒店，免費住宿和一日三餐。

張建清認為，必須要做更大規模的檢測，才能保證全市保持較低的感染率。

應急管理局表示，完成檢測的人士將獲得一個平安袋，裡面有5個外科口罩、兩個面罩、一瓶洗手液、相關的檢測說明資料。

華埠 投票 檢測

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