舊金山灣區馬連縣醫院 提供治療川普的兩種新冠藥物

馬連健康醫療中心提供川普三種新冠療法中的兩種治療病人。（取自臉書）

白宮10月1日公布川普 確診新冠肺炎 （COVID-19），經過醫療團隊下重藥治療，川普已康復出院。外界認為，川普的新冠治療方法一般民眾無法獲得。但馬連縣一家醫院表示，他們提供川普使用的三種藥物中的兩種醫治病人。

川普1日公布確診後，隔天即接受三種藥物治療，包括兩種單株抗體藥物（monoclonal antibodies）和瑞德西韋 （remdesivir）第一劑，3日再接受類固醇地塞米松（steroid dexamethasone）注射。

馬連健康醫療中心（MarinHealth Medical Center）傳染病防制主任托勒佛（Gregg Tolliver）說：「單株抗體藥物絕對是一種實驗性療法，其他兩種藥物則是我們醫院對新冠肺炎患者的標準療法。」

凱瑟聖拉菲醫療中心（Kaiser Permanente San Rafael Medical Center）傳染病科主任馬瓦哈（Shilpa Marwaha）和諾瓦度社區醫院（Novato Community Hospital）的傳染病科主任伊凡斯（Alexander Evens）皆表示，瑞德西韋、高流量氧氣或呼吸機是他們的標準療法，他們會視病人是否需要提供。

伊凡斯說：「總統的病例是非一般病例。由於他經常接受檢測，所以一染疫就立刻被驗出，這是大部分民眾無法獲得的待遇。」

托勒佛表示，單株抗體療法與恢復期血漿療法（convalescent plasma）類似，他們5月時被批准參與梅奧診所（Mayo Clinic）的研究，但後來中途退出，理由是「我們不是學術醫療中心」。

托勒佛指出，大部分新冠病人都等到呼吸困難時才就醫，在這種情況下，他們會馬上給予瑞德西韋和地塞米松，但是，這類病人住院時應該已經染疫超過七天，瑞德西韋的效果會比五天前使用差。

托勒佛說：「我們的瑞德西韋劑量目前十分充足，大部分病人都能獲得，但是價格不斐，一個五天療程的費用約為3000元。」