強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

因為山火季最大的強風和最乾燥的天氣，大火風險增加，太平洋瓦電（PG&E）宣布，從25日上午開始，對某些區域進行斷電。圖為2017年北加州山火情況。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

因為山火 季最大的強風和最乾燥的天氣，大火風險增加，太平洋瓦電（PG&E）宣布，從25日上午開始，對某些區域進行斷電。預計影響36個縣、17個部落社區的36萬1000個客戶。停電持續時間預計到周一深夜。

此次斷電的範圍，幾乎涵蓋灣區 多個縣，總體影響加州 36個縣。比如，阿拉米達（Alameda）、阿馬多（Amador）、康曲柯士達（Contra Costa）、馬連（Marin）、納巴（Napa）、聖馬刁（San Mateo），、聖他克拉拉（Santa Clara）、聖他克魯茲（Santa Cruz）、蘇拉諾（Solano）、蘇諾瑪（Sonoma）等。

太平洋瓦電表示，一些此前已被通知可能出現斷電客戶，此次不會被關閉電源，是由於天氣預報的有利變化。大約有10萬5000名客戶將不會因此而被斷電。此外，還有8萬4000個客戶將在此次事件中保持供電，原因是臨時發電，「孤島效應」供電等方法（Islanding Effect，當電網的部分線路因故障或維修而停電時，停電線路由所連的並網發電裝置繼續供電，並連同周圍負載構成一個自給供電的孤島的現象）。

太平洋瓦電表示，預計大部分客戶所在的區域，其強風乾燥天氣將於星期一（26日）早上消退，其餘則於星期二（27日）早上消退。一旦天氣狀況消退且安全無虞，公司將巡視已停電的線路，以確定這些線路是否在風災中受到損壞，並予以修復。然後將分階段並盡可能快速地安全恢復電力。