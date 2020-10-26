舊金山經文處舉辦票選…最想念台灣美食 鹹酥雞奪冠

舊金山經文處舉辦活動，國民美食鹹酥雞票選成為網友最想念的台灣美食。（報系資料照片）

台灣 的美食非常著名。駐舊金山台北經濟文化辦事處趁著中華民國國慶的10月份，舉辦「最想念的台灣美食」活動，由網友票選最受歡迎的台灣美食。票選結果出爐，榮登第一名、最獲網友青睞的台灣美食由「鹹酥雞」榮登冠軍。

今年由於新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，很多僑胞無法回台探親旅遊，非常思念台灣的美食。經文處特別配合中華民國109年國慶，在官方臉書 「Taiwan in San Francisco」舉辦「最想念的台灣美食」抽獎活動，請僑胞朋友分享心中最想念的台灣美食。票選結果出爐：國民美食「鹹酥雞」獲得最多網友青睞，而麻辣鍋與小籠包則分別位居二、三名。

活動在10月7日到10月21日之間舉行，經文處除了提供100元亞馬遜禮物卡作為獎勵以外，還有五組特別訂製的國慶防疫 包。此次活動網友響應非常熱烈，有近600位網友按讚留言，分享各式各樣的台灣美食，包括臭豆腐、四神湯、蚵仔麵線、薑母鴨、滷味等都有很多的支持者。

不少網友則是思念家鄉的小吃攤，例如嘉義雞肉飯、台南鱔魚意麵、彰化肉圓等。也有僑胞表示，最想念的是蓮霧和芭樂等台灣水果。另外，也有網友說，最想念的台灣美食是和家人一起吃年夜飯，或是媽媽煮的一桌家常菜，「親朋好友共聚一堂的歡樂氣氛，就是海外遊子最想念的滋味。」

經文處在臉書秀出專門訂製的國慶防疫包，裡面有台製的防疫用品。（經文處提供）

為了此次票選活動，經文處還特別在臉書開箱專門訂製的國慶防疫包，裡頭除了從台灣空運來的台灣製醫療口罩、布口罩套和酒精棉片外，還有特別設計的國慶小物，包括國慶小卡、冰箱磁鐵、滑鼠墊、黑熊徽章和環保袋。網友也紛紛在貼文下留言祝賀國慶，並表示「好貼心！只有台灣有這麼照顧人民」，「揪甘心的防疫包，好用心的經文處！」

此次網友票選的前10名台灣美食，依序為鹹酥雞、麻辣鍋、小籠包、臭豆腐、肉圓、蚵仔煎、水煎包、大腸麵線、潤餅和阿給。經文處也指出，由於網友參與熱絡，未來將繼續舉辦相關票選活動，並提供精美的獎品，促進互動。