安全斷電！灣區周日晚大停電 20萬人受影響

氣象局向灣區發出紅色火警警報，有效期由25日下午至27日清晨，表示灣區期間吹強風，加上草木枯乾，容易引起火警。(Getty Images)

負責為灣區 和北加州 供電的太平洋瓦電(PG&E)已發出預警，灣區至少21萬人將會在25日晚上斷電，因為氣象局已經向灣區發出紅色火警報告，說從25日下午到27日清晨，灣區將出現今年最危險的火警天氣，PG&E因此採取「安全斷電」，切斷居民的電力，避免強風吹倒電線，造成火警。

PG&E說，北加州將有46萬6000戶受斷電影 響，其中灣區占了約七萬戶，如以每戶3人計，灣區將有21萬人斷電。其中包括東灣阿拉米達縣3萬9401戶，康曲柯士達縣2萬零148戶，聖馬刁縣4458戶，以及聖他克拉拉縣4770戶。

氣象局說，灣區會從周日(25日)下午開始吹強勁的離岸風，亦稱戴亞布洛風(Diablo Winds)，這風從內華達沙漠吹來灣區，因此特別乾燥；周日晚上灣區的山頭最高風速達70哩，是今年以來最高，因此氣象局說，這是今年最危險的火警天氣。

PG&E天氣及火警部門主管史特倫菲(Scott Strenfel) 說，周日夜裡的天氣，有四大危險：極端風速(容易吹倒電線)、草木極為乾燥(容易起火)、極低濕度、以及極端少雨(半年沒下兩)。

北灣的納巴谷，2017年、去年和今年8月，都在10月發生大型野火；加州史上焚燒面積最大的10場山林大火，其中八場都是在10月和11月發生的。

周日的山火危險地帶不只是北灣酒鄉，東灣的屋崙山和柏克萊山也都在紅色火警警報的範圍內；柏克萊山的1500戶將受斷電影響，市政府已呼籲這些居民做好準備，包括購買電池和發電機，以及如要緊急撤離時必需使用的睡袋和手電筒。

東灣拉法耶市的Ace五金店說，周五和周六的生意多了，客人都來買電池；東灣康縣的奧倫大五金店，也有不少人來買手提發電機。