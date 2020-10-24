金山灣區防火! 紅色警報70哩強風 周末最危險天氣來了

圖為9月初在北灣納巴谷發生的大型野火。氣象局23日下午發出紅色警報，說本周日(25日)晚上到周一清晨，北灣吹強風，時速最高達70哩，加上濕度極低，因此是極端危險的火警天氣。(Getty Images)

氣象局周五(23日)下午發出紅色火警警報，說本周日(25日)晚上至周一清晨，灣區 將吹高達70哩強風，加上濕度極低(降到只有單位數)，因此是屬於極端危險的火警天氣，警報呼籲民眾防火。同時，太平洋瓦電估計，屆時很可能會進行「安全斷電」。

氣象局的天氣學家金恩(David King)說，25日晚上將吹強勁的戴亞布洛風(Diablo Winds)，這是一種離岸風，從內華達沙漠吹來，因此特別乾燥，25日晚上到第二天清晨，灣區的山頭估計風速達70哩，這是自2017年北灣大火以來最危險的風速。

除了強風，氣象局還特別提醒民眾，今年8月起已經有多場大型野火，以致灣區民眾對野火已經感染疲勞，因此可能失去防火的警覺。金恩說，10月底的戴亞布洛風才是最危險的，因為灣區山頭，已經半年沒有下過兩(今年4月6日下過最後一場大雨)，野外的草叢和樹木已到極枯乾的程度，此時最容易發生野火，加上強風，一旦發生山火 將一發不可收拾。

還有，25日晚上的強風，不光是山頭地區，就是較低的地區，例如山谷和平地，最高風速也可能達到50哩，這個風速極容易吹到電線，造成火警。

氣象局這次紅色警報有效期是25日中午至下周二(27日)清晨5時，但最危險時間是25日晚上8時至26日清晨。