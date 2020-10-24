我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美單日新冠確診8.26萬 再創新高 38州住院數攀升

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

金山灣區防火! 紅色警報70哩強風 周末最危險天氣來了

編譯組／灣區23日電
圖為9月初在北灣納巴谷發生的大型野火。氣象局23日下午發出紅色警報，說本周日(25日)晚上到周一清晨，北灣吹強風，時速最高達70哩，加上濕度極低，因此是極端危險的火警天氣。(Getty Images)
圖為9月初在北灣納巴谷發生的大型野火。氣象局23日下午發出紅色警報，說本周日(25日)晚上到周一清晨，北灣吹強風，時速最高達70哩，加上濕度極低，因此是極端危險的火警天氣。(Getty Images)

氣象局周五(23日)下午發出紅色火警警報，說本周日(25日)晚上至周一清晨，灣區將吹高達70哩強風，加上濕度極低(降到只有單位數)，因此是屬於極端危險的火警天氣，警報呼籲民眾防火。同時，太平洋瓦電估計，屆時很可能會進行「安全斷電」。

氣象局的天氣學家金恩(David King)說，25日晚上將吹強勁的戴亞布洛風(Diablo Winds)，這是一種離岸風，從內華達沙漠吹來，因此特別乾燥，25日晚上到第二天清晨，灣區的山頭估計風速達70哩，這是自2017年北灣大火以來最危險的風速。

除了強風，氣象局還特別提醒民眾，今年8月起已經有多場大型野火，以致灣區民眾對野火已經感染疲勞，因此可能失去防火的警覺。金恩說，10月底的戴亞布洛風才是最危險的，因為灣區山頭，已經半年沒有下過兩(今年4月6日下過最後一場大雨)，野外的草叢和樹木已到極枯乾的程度，此時最容易發生野火，加上強風，一旦發生山火將一發不可收拾。

還有，25日晚上的強風，不光是山頭地區，就是較低的地區，例如山谷和平地，最高風速也可能達到50哩，這個風速極容易吹到電線，造成火警。

氣象局這次紅色警報有效期是25日中午至下周二(27日)清晨5時，但最危險時間是25日晚上8時至26日清晨。

灣區 山火

上一則

抽籤招生 金山洛威爾高中改革案通過 華裔示威

延伸閱讀

灣區病例統計 新增577例28死

灣區病例統計 新增577例28死
灣區21日新增確診449例 添12死

灣區21日新增確診449例 添12死
灣區新增540例9死

灣區新增540例9死
超低貸款利率誘因 上市房屋減少 灣區買家瘋搶

超低貸款利率誘因 上市房屋減少 灣區買家瘋搶
紅旗警報發布 灣區部分地區恐再停電

紅旗警報發布 灣區部分地區恐再停電
灣區9縣新冠疫情 19日新增896例、7死

灣區9縣新冠疫情 19日新增896例、7死

熱門新聞

死者華翁的女兒（左）獲三年緩刑（Probation），白人女婿（右）因過失殺人罪獲刑六年。（本報檔案照片）

女婿判6年 女兒3年緩刑 華翁分屍案宣判 家屬不滿

2020-10-21 00:38
圖中央被圈住的地方，顯示店主拉開自己的T-恤，亮出身上攜帶的手槍。(電視新聞截圖)

華埠遊客被襲 金門幸運餅店主亮槍嚇走歹徒

2020-10-21 00:37
房主的兒子談及事件，在鏡頭前哭泣。（電視新聞截圖）

華人房東遇租霸 被迫搬離自家

2020-10-15 03:14
何宜中總笑臉迎人、喜歡熱鬧。（藍淑惠提供）

寧記麻辣老闆56歲心肌梗塞猝逝 16日網上追悼

2020-10-15 03:24
舊金山目的疫情，與全美和歐洲的大城市相比，都顯得控制成功，特別是確診率下降至超低的1%，遠遠勝過其他地方。圖為舊金山一家餐館的戶外就餐區，戶外進餐仍然只限25%開放。(Getty Images)

金山確診率1% 抗疫成功 遠勝歐洲 獨步全美

2020-10-17 00:37
專家表示，衛生規定有其存在的理由。（美聯社）

加州不像其他州病例激增 專家：人人戴口罩奏效

2020-10-19 00:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題
醉女買漢堡備註「不要麵包、肉、菜」麥當勞這樣送

醉女買漢堡備註「不要麵包、肉、菜」麥當勞這樣送
信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事
OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲

OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲
誰辯贏了？川普慢熱、白登猛攻 意外正常的完結篇

誰辯贏了？川普慢熱、白登猛攻 意外正常的完結篇