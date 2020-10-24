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抽籤招生 金山洛威爾高中改革案通過 華裔示威

記者李晗／舊金山報導
示威人士在金山學區門口高叫口號，其中不乏華裔家長。（記者李晗 / 攝影）
示威人士在金山學區門口高叫口號，其中不乏華裔家長。（記者李晗 / 攝影）

本周舊金山聯合學區教育委員會正式通過了洛威爾高中（Lowell High）的招生改革，但是爭議仍不斷延燒，更引爆示威活動。

舊金山排名第一的公立名校洛威爾高中，長久以來在舊金山都「獨樹一幟」，因為該校的招生標準注重學業成績，學生的成績好也聞名灣區。其他學校則大多都是以「抽籤」（lottery）的方式來進行招生。

但是本周學區教委全票通過改革方案，將洛威爾高中2021年入學改為抽籤招生，主因是疫情，由於學生成績只有通過與不通過，難以再用ABCD的高低之分來考察成績。這樣一來洛威爾和其他舊金山高中一樣，將都用採用傳統的抽籤方式來招生。

周五，華裔民主黨協進會（CADC）組織發起示威活動，召集了大約30人在學區門口集會遊行。他們高喊口號表示不受尊重，標語上寫著努力學習並非種族歧視。

集會發起人之一巫世友（Seeyew Mo）表示，學區教委應該延遲做決定，但他們急急忙忙一周半之內就通過了改革案。「我們只想要一個公平的決策過程。」此前巫世友在網上發起簽名反對洛威爾改革，至今已經有超過8000人簽字。

他認為，學區應該做更多的社區諮詢工作，探討可能的改革方式，而不是直接改為抽籤。

協進會主席招霞表示，抗議活動將會不斷持續，每周一、周三和周五下午3時，都會在聯合學區校門口進行示威，「一直抗議到我們得到應得的尊重為止。」

聯合學區招生（placement）部門總監姜相鳳（Jeff Kang）回應表示，學區的確曾考慮過其他招生方式，但最終還是選擇了抽籤。同時他也承認，在宣布決定前，社區諮詢工作主要是「內部對話」（Internal conversations）。

姜相鳳強調，洛威爾高中改革只是暫行一年，而且主要是因為新冠疫情，至於2022年入學改革，現在不在計畫當中。

華裔民主黨協進會組織示威，抗議學區教委通過洛威爾高中的招生改革。（記者李晗 / ...
華裔民主黨協進會組織示威，抗議學區教委通過洛威爾高中的招生改革。（記者李晗 / 攝影）

學區 招生 舊金山

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