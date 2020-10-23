屋崙殺人犯闖進鞋店挾持人質開6槍 僵持6小時投降

疑似嫌犯車輛在交火中車窗打碎。（記者劉先進 ／攝影）

22日上午，一名捲入雙重命案的殺人通緝 嫌犯，被警方追捕時開火，上午11時15分，嫌犯持槍闖進屋崙 High St. 1620-A號的WSS鞋店，現場人員四散而逃，嫌犯劫持一員工為人質。經過警方近3小時談判，嫌犯釋放人質。隨後，嫌犯一度在鞋店開火六次，擊中鞋店牆壁。但他在下午5時許投降。包括人質在內，現場並無人員傷亡。

警方疏散鞋店所在的購物中心，包括Cardenas超市。附近六個街區的商店和居民全都就地避難（shelter in place）。

22日下午2時許，在High St.現場隨處可見警員和警車，警方將數個街區全部封死處理案件。到下午5時許，嫌犯投降後，解除封閉路段。可以看到WSS鞋店所在的購物中心依然有多輛警車停放。警員和鞋店員工進入商店內查看。一輛疑似為嫌犯所開的白色SUV車，被警車截停，停在鞋店側面停車場。車子右側後面一小塊擋風玻璃被打穿，從現場情況看，應是嫌犯和警方交火時所致。

屋崙警局發言人華生 （Johnna Watson）表示，嫌犯與兩起兇殺案件相關，正在被警方通緝追捕。22日上午11時15分，嫌犯衝進WSS鞋店，然後劫持一名員工。屋崙警局談判小組和嫌犯電話聯繫上，展開談判。下午1時51分，經過警方的成功溝通，兇嫌同意釋放人質，所幸人質身體並未受傷。

下午4時許，華生表示，嫌犯在釋放人質後的2個多小時，曾在商店內開了6槍，原因未明。警方希望和平解決此事，讓嫌犯投降，束手就擒。她強調，社區安全是警方首要考量的目標。考慮到嫌犯有槍，且情緒處於痛苦和高度焦慮中，距離事發地近一點的區域，全都進行疏散，稍遠一點的距離，都要求就地避難。

華生表示，為讓嫌犯冷靜，警方盡可能滿足其需求，讓阿拉米達縣精神健康工作人員到現場待命，以幫助嫌犯。

下午5時，華生說，嫌犯和平投降。但她並未透露嫌犯具體捲入的命案細節，也沒有說明嫌犯為何會衝入鞋店劫持人質。