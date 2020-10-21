加州丟149萬份工作 失業率全美第3高

加州9月的失業率為全美第三高。（Getty Images）

正當各方對加州疫情限制過於嚴格爭論不休時，聯邦公布了最新的失業數據，加州目前失業率為美國第三高。

許多商業領袖認為，加州州長紐森（Gavin Newsom）重開加州經濟的行動過於謹慎。紐森自己也承認，春季末期第一輪重開讓疫情反彈，讓他變得「固執」起來。

分析美國各州9月的就業數據，聖荷西信使報（Mercury News）商業專欄作家（Jonathan Lansner）發現，部分疫情限制的確對加州商業造成傷害，最主要的是失業人口大增。

數據顯示，加州9月失業率為11%，僅次於夏威夷州 的15.1%和內華達州的12.6%，由於實施封鎖和旅客隔離規定，導致這三個州的旅遊業遭受嚴重衝擊。美國9月失業率最低的是內布拉斯加州，為3.5%。

加州去年同期的失業率為3.9%，排名全美第12，當時阿拉斯加州 以6.2%排名第一，佛蒙特州以2.4%排名最後。

比較今年9月和去年9月，加州的失業率升幅為282%，排名第五大，升幅最大的是夏威夷州，為559%，麻州為343%，內華達州為341%，升幅最小的是阿拉斯加州的116%。

從工作數量來看，加州今年已失去149萬份工作，為全美最多，其次是紐約州 ，失去110萬份工作，第三是德州，失去58萬3600份工作。若從跌幅來看，加州減少8.5%，排名全美第八，排名第一的是夏威夷州，大跌18.4%，其次是紐約州，下跌11.2%，跌幅最小的是愛達荷州，僅0.07%。