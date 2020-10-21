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華埠遊客被襲 金門幸運餅店主亮槍嚇走歹徒

編譯組／灣區20日電
圖中央被圈住的地方，顯示店主拉開自己的T-恤，亮出身上攜帶的手槍。(電視新聞截圖)
圖中央被圈住的地方，顯示店主拉開自己的T-恤，亮出身上攜帶的手槍。(電視新聞截圖)

一名遊客日前在舊金山華埠遭一非裔攻擊，事件發生在華埠一家知名店家門前，華裔店主仗義，出面保護遊客，但非裔男子仍不肯罷手，店主立即拉起他所穿的T-恤，露出身上攜帶的手槍，非裔男才被嚇走。

灣區ABC新聞取得的現場視頻顯示，被攻擊的遊客也是華裔，仗義出手的店主是陳凱文(Kevin Chan)，是華埠著名的金門幸運餅店(Golden Gate Fortune Cookie)的店主。

事件發生於上周六(17日)下午3時，當時光顧餅店的遊客，有20多人，非裔男向其中一名男遊客動手。陳凱文說，視頻顯示，非裔男尾隨這名男遊客，從士德頓街(Stockton)到傑克森街(Jackson St.)，然後走到金門餅店所在的羅斯巷(Ross Alley)，最後在餅店外出手。

非裔男穿黑色運動衣。陳凱文對ABC說，那人猛力推了男遊客一下。男遊客問黑衣人，為什麼要推他？黑衣男說：「因為你在兩條街外曾盯著我。」

ABC新聞取得的視頻，拍到穿黑衣的肇事男子(圖右)，但決定將男子的面貌塗污。左方...
ABC新聞取得的視頻，拍到穿黑衣的肇事男子(圖右)，但決定將男子的面貌塗污。左方是被黑衣人推撞的男遊客。(電視新聞截圖)

陳凱文目擊到過程，此時他立即介入。「我叫他停手和走開，但他不聽，我於是拉起我的T-恤。」T-恤之下，原來他腰間有一支手槍，這是可以合法擁有並攜帶的槍枝。黑衣男看到他身上的槍，嚇了一跳，立即離開。

「我只希望，向黑衣男傳達一個訊息，請離開，不要再繼續，不要在這裡找事。」陳凱文說，華埠發生過不少非裔襲擊華人的事，他也感到害怕，但當時他不得不挺身而出，阻止事情惡化下去。

他又說：「我必須保護我的店和生意，發生這種事，一定會影響華埠和生意。」今年3月爆發疫情以來，華埠商店的生意已減少了九成。

陳凱文和男遊客都沒有報警，但警察在事後不久就抵達現場，那時黑衣男已經不見人影，警察沒找到人。

陳凱文又說，他只希望華埠和舊金山好，他選擇將事情通過媒體說出來，是希望向市政府傳遞一個訊息：市政府不要削減警察的經費，但要改革警務，希望華埠得到多一點助力。

餅店的店員都說，店主是英雄，阻止了暴力，但陳凱文說：「我只是做了應該做的事，保護家人、餅店和客人。」

華埠 非裔 警察

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