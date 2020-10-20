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第3場總統辯論 華人義工團隊「加州陽光音符」同步翻譯

記者劉先進／屋崙報導
美西時間22日（周四）晚上6時，總統候選人川普將和白登進行最後一場辯論對決。華人義工團隊「加州陽光音符」邀請三位聯合國專業同步傳譯員現場翻譯。（華人供圖）
美西時間22日（周四）晚上6時，總統候選人川普將和白登進行最後一場辯論對決。華人義工團隊「加州陽光音符」邀請三位聯合國專業同步傳譯員現場翻譯。（華人供圖）

美西時間22日（周四）晚上6時，總統候選人川普將和白登進行最後一場辯論對決。華人義工團隊「加州陽光音符」邀請3個聯合國專業同步傳譯員現場翻譯，讓華人瞭解辯論主題和候選人的答辯。

華人可上網免費查看同步傳譯直播。網址為https://youtu.be/Y67h3nvajxc。

此次主辦方安排的三人均為聯合國專業同步傳譯員。辯論主持人韋爾可（Kristen Welker）、川普和白登的傳譯分別為，袁旎、翟鴻彪和梅江中。其中，梅江中教授為聯合國大會、安理會資深專業翻譯。同步傳譯直播將提前15分鐘，即22日下午5時45分開始。

今年大選投票率預計會創紀錄。大選兩周前，全美已有3000萬人投票。

川普和白登的第三次辯論將採取新規則，部分時段將讓川普和白登的麥克風靜音。每個環節開始時分別給兩人兩分鐘，可以不受干擾地發言。不過，川普的競選團隊一再反對給予主持人關掉候選人麥克風的權力。首場辯論中，川普71次打斷白登或主持人的說話。

此次辯論的主題將圍繞疫情應對，種族問題、氣候變化、國家安全和和領導力等方面展開。

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