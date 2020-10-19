華埠商家9月大火 一名7旬華翁嫌犯被逮捕

起火商業樓內一片狼藉。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 Webster街700街區商業樓9月16日早上8時許發生五級火警，這是華埠30年來最大火災，影響16家商戶營業。屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）、警員蒲梅（音譯，Mae Phu）表示，9月17日早上6時20分，華埠9街200街區發生小型縱火 ，逮捕拘留70多歲的華人 男性嫌犯。消防局調查後來認為，此人可能和華埠大火有關聯，懷疑男子縱火。

●調查證據 遍尋攝像頭

在屋崙華埠犯罪委員會（AACC）月會上，蒲梅表示，9月17日的小型縱火案，華裔嫌犯被逮捕拘留。消防局試圖將華埠縱火案件作為關聯案件調查，調查員認為，此嫌可能故意點燃華埠大火，他除在16日、17日縱火，還涉嫌在華埠其他區域點燃小型火災。

蒲梅說，嫌犯為華人，年紀71到72歲間。在華埠數次燒掉一些垃圾罐或硬紙板，有的小型縱火甚至發生在一些商戶門口，因起火點距華埠商戶太近，肯定帶來很多風險，比如燒掉商戶生意，傷及生命等。「不知道他為何縱火。」

蒲梅強調，要完全證明此人縱火，是調查中最困難的部分。調查員正尋找起火範圍內的任何攝像頭，希望找到強有力的證據。「如果社區人士得知區域內被調查員忽略的其他攝像頭，請馬上聯繫我們。」

余劍倫表示，消防局還在調查起火，還不能確定是此華人縱火，有待調查結果公布。暫時也不方便透露嫌犯訊息。「大火發生後，很多社區朋友提及有這樣一個嫌犯數次在華埠點火，雖然火勢小，但風險不小。這人已被逮捕，調查還在進行。他縱火的原因可能是精神問題，也可能其他任何理由。不幸中的萬幸，是在9月17日後，再沒看到其他火災。」

●縱火嫌犯 疑有精神病

商業樓內的皇城刀削麵東主黃健（Jimmy Huang）18日表示，大火發生後就一直有傳言說是縱火。有商鋪表示，查看攝像頭發現，有人點著在事發處停車場堆積的紙箱，再導致大火，但攝像頭太模糊，看不清縱火犯模樣，「今天聽到警察局的說法，其實並不意外。」

黃健希望商業樓管理方、市政府相關部門，都要加強對華埠易燃物的管理。「以管理方為例，要多留點心思，避免類似紙箱等易燃物的堆積。」

在商業樓內開中醫館的黃仲賢（John Z. Huang）表示，大樓可能人為縱火的消息讓他很震驚，「怎麼能這樣毀掉大家苦心經營的生意？」他說，醫館停業20多天，保險公司正幫忙跟進後續賠償事宜。

大樓內一位不願透露姓名的商戶表示，華裔老人點火的說法在華埠早有傳聞，據說此人有精神疾病，曾在某超市門口縱火後被抓監禁一段時間，不知何故被釋放，釀成此次大禍。