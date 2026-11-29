Trader Joe's將於12月2日在全美門市推出限量「寶石色」（Jewel Tone）帆布購物袋。（Trader Joe's）

AI摘要 文章摘要整理： Trader Joe's宣布12月2日全美開賣限量寶石色帆布袋，迷你款與大款分別售2.99元和4.99元，未上架就已引發社媒熱議與搶購期待。

Trader Joe's的2.99元迷你帆布袋又要出新色。這家美國連鎖超市向《雷諾公報》（Reno Gazette Journal）證實，將於12月2日在全美門市推出限量「寶石色」（Jewel Tone）帆布購物袋。迷你款共有四種配色，每個2.99元，大款也同步上市，每個4.99元。距離聖誕節 不到一個月，新款還沒上架，已有人在社媒表示打算排隊。

這次新系列以紅寶石、祖母綠和深藍寶石色為主。四款迷你帆布袋把這三種顏色搭配在袋身、提把和袋底，品牌標誌則採金色或銀色。大款沿用Trader Joe's經典帆布購物袋尺寸，約長20吋、高14吋、寬6吋，也採用寶石色系，搭配金色品牌標誌。

美食媒體Delish於11月28日報導，社媒上的討論已從何時開賣，延伸到新配色值不值得排隊。有人覺得深色帆布配上金屬色標誌，讓人想到拉夫勞倫（Ralph Lauren）風格，也有人還在觀望。部分社群帳號分享的是模擬圖，實品配色可在上架後確認。

對南加一些華人消費者來說，迷你帆布袋還是返鄉伴手禮。本報曾報導，去年萬聖節 推出的限量款，單個原價2.99元，四個一組約12元。當時在eBay上，有賣家以每組30至50元掛售。從復活節的粉色系、萬聖節限定款到這次的寶石色，同樣尺寸的帆布小包，每次換色都能引來一批想收集新款的顧客。

過去幾次開賣，部分門市的貨架很快就空。今年3月，灣區卡斯楚谷（Castro Valley）門市推出2.99元的復活節托特包，每人限購四個，也被搶購一空。去年在舊金山，也曾有門市開門前就有逾300人排隊，開賣不到一小時便售罄。這次全美上市日期與兩種尺寸的售價已獲確認，各門市到貨量、上架時間與限購數量，現有公開資訊尚未交代。