一名54歲的洛杉磯女牧師，去年把分散在各處的退休金、投資和儲蓄列進同一張試算表，一加才發現，已累積100萬元。圖為示意圖。（ChatGPT生成）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯一名54歲女牧師整理各帳戶後驚覺已擁有100萬元資產，主要來自長年退休金累積、母親遺產與儲蓄投資，也因此重新思考提前退休與捐款計畫。

原本只是想弄清楚各帳戶有多少錢，一名54歲的洛杉磯 女牧師，去年把分散在各處的退休金 、投資和儲蓄列進同一試算表，一加才發現，已累積100萬元。目前年薪8萬5000元的她，倒了一杯粉紅氣泡酒慶祝，只把這個消息告訴兒子、伴侶和最好朋友。

根據財經媒體Kiplinger報導，這位匿名分享的女牧師27歲開始第一份專業工作，當時雇主按她薪資的14%提撥退休金。她曾問幾位年長的女同事，如果回到她這個年紀，會希望早點做什麼？她們都說，開始往退休帳戶存錢，也替兒子存大學學費。兩件事，她都照做了。

14%的雇主提撥有多高？據財經網站MarketWatch引述富達投資（Fidelity Investments）2026年第三季資料，富達401(k)計畫參與者的雇主平均提撥率為4.7%，員工自己平均再存9.6%。同一季，這些401(k)帳戶的平均餘額為15萬2500元，中位數則是3萬4400元。

多年來，她也持續把錢存入退休帳戶。據她估算，退休計畫累積的資金約占目前投資組合的65%。母親2020年去世後留給她的兩個投資帳戶約占20%，其餘15%分布在高收益儲蓄及其他投資帳戶。

母親留下的兩個帳戶，又是從外祖母那裡繼承。她說，母親是老師，外祖母在市政府做文書工作，祖母則在工廠上班，把錢存進存帳戶賺利息。家裡並不富裕，但三人都會為特定開支存錢，也教她手頭要留一筆備用金。

Kiplinger同一系列訪問的參與者，還有一名69歲的洛杉磯航太業機械工程師。他1979年入行時年薪1萬5000元，從22歲領到第一份薪水就開始存錢，約50歲時累積第一個100萬元。56歲離開一家雇主後，他一邊到另一家公司上班，一邊把前雇主分期發放的遞延薪資幾乎全投進低成本基金。他自述如今淨資產約800萬元，仍住在1986年買的同一間公寓。

回想20多歲剛讀理財書時，女牧師覺得很難做到累積百萬資產。如今她希望當年就開始記錄各帳戶的餘額。她說，看見數字一點點增加，本身就讓人更有動力繼續存。

那張試算表也讓她更改退休打算。她說，原先總擔心錢不夠用，如今開始計畫提前退休，也更願意捐款。談到這筆錢，她想到的還有母親、外祖母和祖母。三人都希望她長大後能獨立生活。她說，「我想她們會為我驕傲。」