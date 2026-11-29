來自加州英格伍的46歲男子任鵬（Peng Ren，音譯），目前已在威斯康辛州基諾沙縣巡迴法院被起訴多項罪名。（基諾沙縣警長辦公室）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯縣華男任鵬因伊州通緝遭攔查後逃逸，橫跨至威州基諾沙縣高速拒捕，期間衝撞警車、闖入逆向車道並遭電擊槍逮捕。

Lake & Mchenry Scanner新聞網報導， 一名在伊利諾州 遭通緝的來自洛杉磯 縣的中國籍男子，日前在伊利諾州Highland Park遭遇交通攔檢時拒檢逃逸，隨後在威斯康辛州 基諾沙縣（Kenosha County）引發警匪追逐，期間時速一度飆破110英里，甚至衝撞警車及橫越民宅庭院與農田。

洛杉磯縣英格伍46歲居民任鵬（Peng Ren，音譯），目前已被起訴多項罪名，包括一級魯莽危害安全罪、逃避或躲避警員罪、重罪保釋期間潛逃及妨礙公務。

根據刑事起訴書，10月28日上午10時59分左右，威斯康辛州基諾沙縣警局接獲通報，指一輛遭伊利諾州通緝的灰色Nissan Rogue休旅車，當天稍早逃離交通攔檢後，沿94號公路向北行駛。警員發現該休旅車並鳴笛示意停車，嫌犯則開上路肩在車陣中蛇行逃逸，沿途在限速35至45英里的路段狂飆至110英里。

追捕期間，他不僅為躲避警方部署的破胎器而撞倒路燈，更在警員上前喝令舉手時，猛然倒車衝撞警車，隨後闖入逆向車道繼續高速行駛、險些迎面撞上另一輛警車。他還橫越民宅庭院與農田躲避追緝，最終失控撞毀。任鵬棄車徒步逃跑至附近停車場後，遭警方包圍。他因拒捕並將手藏於腰間疑欲掏出武器，遭警方以電擊槍制伏逮捕。

法院紀錄顯示，任鵬目前被關押在威斯康辛州的監獄，並在首次出庭時獲得中文口譯員協助，法官裁定其保釋金為10萬元。他對指控表示不認罪。

根據起訴書，伊利諾州針對他涉嫌非法使用電子傳輸、使用偽造信用卡或簽帳卡，以及身分盜竊等罪名，發布重罪通緝令。法院紀錄顯示，任鵬在引渡聽證會上，未否認他是伊利諾州通緝的被告，伊利諾州政府正著手引渡令，將他引渡至伊利諾州受審。

基諾沙縣地方檢察官辦公室將任鵬形容為「中國籍非法外國人」，並表示移民暨海關執法局（ICE）已對他發出移民拘留令。