地震造成洛杉磯國際機場（LAX）第七航站兩塊大玻璃被震碎。（記者楊青╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯規模5.0地震後餘震頻繁，USGS指未來一周仍有較強餘震風險，並提醒這次主震也不排除是前震；同時已造成煉油廠、機場與部分建物受損。

洛杉磯 地區28日發生規模5.0地震，震央位於曼哈頓海灘（Manhattan Beach）外海，震動範圍涵蓋洛杉磯縣及橙縣 多地。美國地質調查局（USGS）統計，截至29日，主震後已發生超過100次餘震。專家指出，這次餘震活動相當活躍，未來一周可能發生較強地震，約有5%的地震會在發生後三天內。地震也造成部分建築受損，例如：煉油廠出現燃燒排放現象，洛杉磯國際機場（LAX ）玻璃窗碎掉等。

28日規模5.0地震後。根據USGS資料，透過該局「你有感受到地震嗎？」（Did You Feel It?）系統回報震感的人數，已超過2萬8000人。最大的一次餘震規模4.5，發生於28日上午11時41分；當天晚8時過後，又發生規模3.9的餘震。截至29日，餘震已超100次，其中夜間最強的兩次分別達規模3.0及2.5。

加州地震學家Lucy Jones表示，這次餘震活動處於過往觀察到的較高水平。餘震通常會隨時間逐漸減少，但可能持續數天、數周、數月，甚至數年，而且大多發生在主震附近。

USGS預測，未來一周至少發生一次規模4.0或以上餘震的機率為41%；主震發生後數小時發布的預測則顯示，未來一周至少發生一次規模3.0或以上餘震的機率高達99%。截至目前，當地已通報九次規模3.0或以上餘震，以及三次規模4.0或以上餘震。

此外，這次規模5.0地震仍有小機率是前震（foreshock），意味後續可能出現規模更大地震。Lucy Jones指出，約有5%的地震會在發生後三天內，再出現規模更大地震，但目前沒有明確方法能在地震發生當下辨別是否為前震。2011年日本規模9.1大地震及海嘯發生前兩天，就曾先出現規模7.3地震。

地震也造成部分建築受損。曼哈頓灘部分建築經檢查後被貼上紅色或黃色標籤，代表建築可能存在安全疑慮，須限制進入或使用。埃爾塞岡度市（El Segundo）官員表示，當地少數私人住宅及商家受損害。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）表示，洛杉磯消防局已完成第二輪全市安全評估，並解除地震應變狀態。LAX雖有少數窗戶破裂及天花板板材鬆脫，但航班運作未受影響。

地震發生後，雪佛龍（Chevron）埃爾塞岡度煉油廠上空一度升起火焰與黑煙。公司表示，地震觸發廠內自動安全系統，導致安全燃燒塔間歇性運作，強調不會對周邊社區構成安全風險，居民未來48小時內仍可能看到燃燒排放火焰。托倫斯煉油廠也因地震出現非預期燃燒排放，但市府表示未對廠外地區造成影響。

煉油廠上空的火焰也引起機場旅客注意。歌手Lizzo搭乘的班機恰好在地震發生時降落，她在社群平台X發文，從停機坪看到「一場巨大的火災」。根據路透社報導，埃爾塞岡度煉油廠供應南加州約五分之一的汽車燃料及四成的航空燃油。

Lucy Jones另指出，這是洛杉磯—橙縣都會區自2014年以來，首次發生規模5以上地震。當年橙縣布瑞亞（Brea）附近曾發生規模5.1地震。