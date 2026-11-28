聖地牙哥知名餐廳牽牛花，日前刊登洗碗工招聘廣告，要求申請者填寫個人經歷與人生反思等問題，引發關注。(米其林指南官網）

AI摘要 文章摘要整理： 聖地牙哥米其林推薦餐廳刊登洗碗工職缺，時薪18元加小費卻要求應徵者回答人生反思問題，引發網友熱議；業者則強調基層職位同樣需要專業與目標。

網路數位媒體When in Your State報導，擁有米其林（Michelin）必比登推薦（Bib Gourmand）殊榮，位於聖地牙哥 小義大利知名餐廳「牽牛花」（Morning Glory），日前刊登一則時薪18元，另有小費的全職洗碗工招聘廣告，然廣告要求求職者回答人生經歷等問題引發網友熱議。

餐廳所屬CH Projects集團創辦人塔法佐利（Arsalun Tafazoli）強調「洗碗工專業性」，對所有職位抱持相同專業要求。

這家餐廳11月初，在分類廣告網站Craigslist刊登這則不尋常廣告，並於11月18日上午更新內容，指出該職缺為全職工，且要求應徵者提交求職資料時，一併附上餐廳列出問題的答案。

餐廳的問題中，首先要求應徵者寫一本關於自己的假想書。不是真正提交自傳或書籍，而是請申請者替這本書取書名。該問題直接列在應徵說明下方。

另一道是關於「求職動機」的問題，要求應徵者描述，在考慮新工作機會時，他們歷經的某個頓悟時刻，且解釋從中得到什麼。與提出過往廚房工作的經歷相比，此問題多了層「人生反思」。

該廣告於本月20日轉發Reddit平台後，引發4000個讚與600多則留言。原發文者質疑，為何一名洗碗工需回答這些問題。部分網友深感不解，認為「這是份廚房輔助性工作，過度強調個人反思，實在沒必要。」另一名網友認為，洗碗就是個謀生方式，不一定有職業發展機會。

塔法佐利告訴SanDiegoVille，部分批評者低估洗碗工價值，外界的反應，彷彿認為這分工作幾乎不用任何技能、抱負或目標。他說，自己第一分工作就是洗碗，一些備受尊敬的廚師，同樣是從洗碗的工作起步。有意在餐飲業長期發展者，往往是從洗碗區或餐廳接待櫃檯開始，「基層職位，可能是日後在餐旅業晉升的起點。」

他並表示，CH Projects有鮮明的企業文化，這種文化吸引部分人，也讓另一些人望之卻步。「無論員工或顧客，公司都願意接受不同聲音。」面對這份招聘廣告的批評，他捍衛公司職場文化，強調無論餐廳何種職位，都應具備工作目標及專業標準。

這份工作時薪，與聖地牙哥今年元旦實施的最低時薪17.75元僅差25分。加州2026年最低時薪則為16.90元。該市於2027年元旦起，將最低時薪調至18.35元。這家餐廳在廣告中稱洗碗工亦有小費。根據州政府相關指引，小費屬符合資格的員工而非雇主，特定條件下，餐廳可實施小費共同分配制，然廣告中並未說明該餐廳如何分配小費。

塔法佐利於2007年創立CH Projects，最初從聖地牙哥東村（East Village）一家名為Neighborhood的漢堡酒吧起家。根據Hoodline，截至2026年11月，該公司旗下經營超過20家餐廳、酒吧及精品旅館，包括Born & Raised、Polite Provisions、Youngblood，及同樣位於聖地牙哥、具有歷史意義的拉法葉酒店（Lafayette Hotel）等。

牽牛花餐廳於2019年開幕，據悉斥資400萬元，耗時三年打造，用餐空間約4000平方呎。米其林指南將其列入聖地牙哥推薦餐廳名單。