民進黨美西黨部執行長楊悅英表示，身邊不少青年朋友此次特地返台投票，其中有人更是首次參與台灣選舉。（記者張庭瑜/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 民進黨美西黨部在南加州舉辦九合一選情開票之夜，吸引大量海外台灣人與年輕族群到場，現場氣氛緊張熱烈，反映僑界對台灣選舉的高度關注。

橘色服飾、年輕面孔，以及緊盯開票結果的民眾，台灣九合一地方選舉的緊張氣氛也延伸至南加 州。民進黨 美西黨部27日晚在南加長輩會舉辦選情開票之夜，吸引大批海外台灣人到場，也有香港民眾前來關注選情。有到場長輩表示，過去參加類似選情聚會，還是第一次見到這麼多年輕人參與，令人驚訝。

記者張庭瑜╱攝影

活動現場不時響起「我們的市長沈伯洋 」「台北的市長沈伯洋」等口號，不少民眾身穿象徵支持沈伯洋的橘色服飾。隨著開票數字陸續更新，與會者神情緊張，主辦方也穿插安排有獎徵答活動，讓緊張的開票過程多了幾分歡笑。隨著開票持續進行，儘管夜色已深，仍有不少民眾留在現場關注台灣各縣市選情。直到28日凌晨2時，現場仍有民眾守候開票結果，彼此交流對選情的看法，顯見海外僑胞對此次地方選舉的關注。

民進黨美西黨部發言人吳兆峯表示，過去黨部舉辦選情之夜，參與人數最多約50人，且民眾多為陸續進出，鮮少有如此多人同時聚集在場。此次參與情況超出預期，由於不同國家的台灣人社群也展現對地方選舉的關注，美西黨部舉辦九合一選情開票之夜。

談及現場不少民眾身穿橘色服飾，吳兆峯認為，此次「洋流」現象已不再局限於台北市，而是逐漸延伸至台灣各地。民進黨美西黨部執行長楊悅英表示，此次活動現場約90%為年輕人，大家都抱持戒慎恐懼的心情關注台北市長選情。

楊悅英在開票期間也表示，無論最終由誰勝出，都希望各政黨能冷靜面對選舉結果，落敗的一方應向勝選者表達祝賀。她當時也提到，蔣萬安連任，希望他能更加重視市政問題。

不少青年聚集在南加長輩會觀看台灣地方選舉開票轉播，現場可見「美國洛杉磯大洋流艦隊」標語及橘色應援物品。（記者張庭瑜/攝影）

民進黨美西黨部發言人吳兆峯表示，此次選情之夜參與情況超出預期，年輕世代踴躍參與。（記者張庭瑜/攝影）

選情開票之夜吸引大批民眾到場，不少人身穿橘色服飾，現場也擺放台北市長候選人沈伯洋的競選海報。（記者張庭瑜/攝影）

民進黨美西黨部在南加長輩會舉辦選情開票之夜，與會民眾透過電視及投影螢幕關注台灣九合一地方選舉開票結果。（記者張庭瑜/攝影）