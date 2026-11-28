數字學和占星學家認定四個生日日期的人，擁有非凡性格和靈性天賦。（Unsplash / Kyrie kim）

AI摘要 文章摘要整理： 這篇文章引用數字學與占星觀點，指出每月3、7、15、18日出生的人可能擁有特別祝福，並各自對應創意、直覺、愛與領導等特質。

Yahoo生活專欄根據數字學和占星學家的研究所得，指出每月在3、7、15、18日出生的人，要留意了，因為他們很可能有著靈性天賦，擁有不凡性格，受到特別的祝福。

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3日出生：充滿創意的喜悅和閃亮的表達能力

受到象徵好運的木星（Jupiter）眷顧，此日出生者的人生旅程充滿驚豔、信念和能持續成長。他們渴求知識加上非凡勇氣，在開創自己的道路時充滿自信。在自我探索的過程中，常能發現自己的創意天賦、意想不到的才華，以及能夠啟發他人的真實自我表達，大膽說出真相和真理。只要持守理想，宇宙會守護他們的一切，引領他們在對的時間，到達對的地方。

7日出生：得到靈性守護與內在覺知

受到海王星（Neptune）的守護，具備睿智的直覺和深刻的洞察力、慈悲心與敏銳度。這日期出生的人善於內省，觀察敏銳，以致能有效預判形勢，同時在他人眼中，依然保持著謙遜低調的風範。其智慧、分析力和深層的內在覺知，使他們獲得靈性守護，能持守著自己感到正確的事。其直覺能力和邏輯思維能力，同樣展現天賦。

15日出生：有著無條件的愛與優雅和諧

受到自古以來象徵愛情的金星（Venus）所眷護，在這天出生的人把人際關係、和諧與連結放在人生首位。有著神聖的恩惠，讓身邊的人感受到他們無條件的愛與支持；擁有寬宏的胸襟，能寬恕和放下過去。更重要的是宛如一座橋樑，促進其他人之間的連結。具社群營造精神，能匯聚緊密連結的支持者，以有意義的方式建立親密關係，以致發揮漣漪效應，將善緣能量擴散至宇宙。

18日出生：擁有無畏勇氣與懷著神聖使命

這天出生的人以堅韌的生命力著稱。受到象徵正義和野心火星（Mars）指引，能夠言行一致，絕不許下無法兌現的承諾。天生熱衷保護、引導並支持弱勢人群，令世界變得更好。在動盪的時刻，敢於為重要的事情而發聲，挑戰不公與不平等對待；倡導良性折衷方案，好讓每個人都能興旺發展。最大的天賦是擁有強大個性與領導能力，同時能激勵他人做最好的自己。