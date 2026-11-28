專家提醒，延長線主要用於低功率電器，包括冰箱、電暖爐等耗電量高的電器，最好插入牆壁插座。（Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 專家提醒，延長線主要供低功率設備使用，冰箱、冷氣、電暖器、微波爐等7類高耗電電器應直接插牆壁插座，以免過載、跳電或釀成火災。

居家生活網站The Spruce報導，許多人喜歡用延長線，增加插座便利性，然並非所有電器都適合插在延長線上。

Prairie Electric專業電工哈伯格（Mark Halberg）指出，延長線主要用途是針對低功率設備，如充電器、電視等低功率電子產品，並非用於高功率電器。「任何耗電量大、裝有馬達或加熱元件的電器，都應避免使用延長線。」若超載恐導致過熱、電器短路跳電，甚至引發火災。以下是哈伯格列出七類應「插入牆壁插頭」的電器：

一、冰箱與冷凍櫃。這兩類電器耗電量較高，插入延長線恐造成負載過大突然斷電。此外，若有人不小心碰到延長線開關，也可能使電器無法運轉，食物腐壞。

二、排水幫浦（Sump Pump）。裝排水幫浦的住宅，通常面臨一定程度淹水風險。而排水幫浦運轉時需一定電力，可能使延長線過載失效。

三、洗碗機與廚餘處理機。哈伯格建議兩者應各自使用專用20安培（20-amp）插座，避免電路過載。「若家裡的插座不夠用，可請電工增設幾個。這筆費用遠比發生電器火災，重新整修房屋便宜。」

四、電暖器。使用電暖器是提高室內溫度、避免調高中央空調另一種選擇，但耗電量大，最好直接插入專用插座。

五、微波爐與小烤箱。這兩種常見的小家電，是許多人經常忽略的高功率電器。哈伯格說，一般延長線可承受的最大功率為1500瓦，微波爐耗電功率可能達1200瓦，小烤箱1800瓦。即使微波爐耗電功率在延長線額度上限內，但若同時使用兩種電器，總耗電量肯定超載。

六、冷氣機。移動式、壁掛式及窗型冷氣，都能有效降低小空間溫度，但這些設備耗電量高。哈伯格說，光是一台電暖器或冷氣機，就可能使延長線超載。

七、電動工具。使用延長線連接多種電動工具，恐發生線路過載損壞工具。此外，若延長線放在不容易觸碰的隱密位置，發生緊急狀況時，恐無法迅速拔除插頭，增加安全風險。