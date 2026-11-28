1公升的科克蘭（Kirkland Signature）托斯卡納特級初榨橄欖油（Toscano Extra Virgin Olive Oil）。（Costco官網）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多科克蘭托斯卡納特級初榨橄欖油因具PGI認證、產地神秘且產量稀少而受矚目，並以保留風味與營養優勢聞名。

Yahoo新聞網報導，好市多 （Costco）會員的一大福利，就是能獨家選購各式各樣的大包裝超值商品。其中，義大利 食品區更是令人驚豔，無論是重達72磅的整輪帕瑪森乾酪，還是簡單的乾燥義大利麵。然而，無論想烹調哪道義式佳餚，一瓶優質橄欖油 才是畫龍點睛的靈魂所在。

科克蘭（Kirkland Signature）托斯卡納特級初榨橄欖油（Toscano Extra Virgin Olive Oil）具備多重優勢；這款橄欖油擁有托斯卡納「地理標示保護」（PGI）認證，證明是依照特定標準，在義大利托斯卡納大區生產製造。如同多數科克蘭食品，好市多是委由外部製造商代工。有趣的是，托斯卡納蒙塔爾巴諾（Montalbano）次產區的橄欖油，向來以明顯的杏仁與朝鮮薊風味聞名，這恰好與該款橄欖油瓶身背標上的風味描述如出一轍。

儘管確切產地仍是個謎，但可以確定的是，托斯卡納橄欖油名列全球最頂級之林。該地區擁有眾多原生橄欖品種，並以三大主要品種為主力。托斯卡納橄欖油的另一大特色在於稀有性；相較於卡拉布里亞（Calabria）和普利亞（Puglia）等主要產區，托斯卡納的橄欖油產量極少，若能入手一瓶托斯卡納橄欖油，可說相當難得。

「特級初榨」（Extra virgin）代表這款油是透過物理機械方式榨取，過程中未使用化學溶劑或過度加熱。橄欖先被壓碎成泥，再經過低溫處理將油與水分及果渣分離（也就是俗稱的「冷壓萃取」）。保持低溫之所以重要，是因為高溫會破壞優質橄欖油中細膩的風味與香氣，讓果香與微辣口感流失。這與一般純橄欖油形成鮮明對比；一般橄欖油通常是精煉油與少量初榨油的調和物，而精煉過程會透過高溫與其他加工程序去除劣質油的雜質，但也使風味變得平淡無奇。

特級初榨橄欖油不僅在工藝上更為講究，營養價值往往也更高。與精煉橄欖油不同，它保留較高含量的多酚與其他抗氧化物，有助於對抗氧化壓力並減緩慢性發炎。加上它在備受學界推崇、有益長期健康的「地中海飲食」中扮演核心角色，也難怪營養師們對它愛不釋手。值得注意的是，特級初榨橄欖油的發煙點通常低於精煉橄欖油，因此特別適合用於涼拌淋醬與低溫快炒，但其實也能勝任許多高溫烹調料理。