中國部分退休人士在中國北方城市公園活動場景。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州部分華人長者回中國補繳社保後領取養老金，有人每月可領數千元，但國籍、年齡與各地規定不同，是否值得投入仍須審慎評估。

近年來，「回中國補繳社保、領取養老金」成為南加部分華人 長者熱議話題。有人積極打聽相關政策，希望趁退休前補足繳費年限。也有人對政策限制、補繳成本及日後跨國領取等問題有所顧慮。

部分長者早年曾在中國工作多年，已累積一定的社保繳費年限，但移民美國後中斷繳費。南加州 從事房地產業務的李約翰（John Lee）表示，他移民美國前，曾在中國北方城市從事市場業務多年，當時已實施社會保險制度。考慮到自己年紀漸長，且已接近中國規定的退休年齡；約五年前，他特地回中國辦理補繳手續，將過去中斷的社保費用補足，總共花費數萬元人民幣。如今，他每月可以領取近人民幣3000元（約420美元）的養老金。

Jennifer Tang也有類似經驗。她也是透過補繳社保，現在每月可領取近人民幣4000元（約571美元）養老金。雖然她已取得美國公民身分、放棄中國國籍，但對在中國領取的養老金是否會因此受影響，不是特別擔心。

若未屆齡 恐不划算

根據中國現行社會保險規定，達到法定退休年齡時，累計繳費滿15年，才符合按月領基本養老金的條件。若達到退休年齡時仍未繳費滿15年，原則上可繼續繳費至滿15年。符合特定條件者，也可能適用延長繳費後一次性補足的規定。

但根據北京涉外律師網資料，放棄中國籍後，能否領取養老金，需要依具體情況分析。

第一種情況，放棄中國籍前，已在中國達到退休年齡，並已開始領取養老金者。加入其他國家國籍後，養老金繼續發放，但一般社保部門會要求本人提供生存證明，資金也只能打入中國的銀行帳戶。

第二種情況，加入其他國家國籍前，還沒有達到退休年齡，但社保繳費已滿15年。這種情況原則上可以在達到法定退休年齡時申請領取養老金，但手續比較複雜。

第三種情況，加入其他國家國籍時，在中國養老保險繳費未滿15年，通常不能領養老金，但可申請一次性退還個人帳戶餘額。但也有例外情況，可通過補繳或轉保，達到領取中國養老金的效果。各地規定差異較大，需諮詢當地社保部門。

Jennifer Tang認為，是否值得補繳，要看個人的年齡及實際情況。如果年紀還輕，距離中國法定退休年齡尚有一段時間，現在投入一筆資金補繳，未必划算。畢竟未來政策是否調整、個人能否順利符合領取條件，都存在不確定性。

制度調整 未來難料

對部分在美國退休收入有限的華人長者而言，回中國補繳社保，則成為改善晚年經濟狀況的一種途徑。年過七旬的柳素表示，她十多年前來到美國，一直從事家政服務，由於雇主多以現金支付，過去申報的收入不多，因此到退休年齡，每月領取的美國社安金只有300多美元。

她表示，幸好前些年回中國辦理社保補繳，花費約數萬元人民幣，如今每月可以領取超過人民幣5000元（約714美元）養老金。她說，現在回中國探親，相關旅費及部分生活開銷，主要由這筆養老金支應，多少減輕在美國生活的經濟壓力。

不過，並非所有華人都認同回中國補繳社保的做法，也有人對相關制度及未來政策變化抱持觀望態度。Jay Chu表示，中國社保制度未來如何調整，目前難以預料，現在投入資金補繳，未必能完全掌握長期效益。此外，他聽過一些有關國籍及退休金 領取資格的不同說法，擔心日後可能衍生問題，不太願意為此特地回中國諮詢或辦理補繳。

Jennifer Tang認為，每個人的年齡、過去參保情況及經濟條件不同，不能單純因為親友補繳後每月領到一筆養老金，就認為自己也適合採取相同方式。