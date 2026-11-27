老大何仕陽同父母在哈佛西湖中學的畢業戒指儀式上。（楊百彥提供）

AI摘要 文章摘要整理： 楊百彥從自身學霸背景出發，強調華人教育不該只追求名校，而要培養孩子的自主、責任感與聆聽溝通能力，讓孩子走出自己的路。

在南加華人社群，楊百彥一家在洛杉磯 西部的哈佛西湖學校是華人家庭典範，她的三個女兒都就讀頂尖私立學校哈佛西湖高中，且兩個孩子成功就讀哈佛大學 ，是名副其實的哈佛媽媽。她本人也是學霸，從成都七中到北京大學 再到美國，她形容人生軌跡是「從成都到北京，再繼續到美國」。這段經歷也影響她對孩子教育的理解。

楊百彥成長於知識分子家庭，父母都是大學教授，她一直對天分與後天培養之間的關係很感興趣。她認為孩子的成長，固然與家庭和基因有關，但教育的作用不是把每個孩子培養成同一種標準答案，而是把孩子原本具有的特質發展出來。

三個女兒都是哈佛西湖學校的學生，但她從未要求三個孩子走完全相同的道路。大女兒主要發展表演藝術與學術，二女兒投入學生領導和社會活動，三女兒則在體育方面找到興趣。對楊百彥而言，這種差異不是問題，反而是教育成功的一部分。

她很重視孩子的執行能力，自己做計畫、開始行動、把事情完成，遇到問題再調整。孩子到中學階段，如果和老師、教練或同學發生問題，她希望孩子先學會自己溝通，而不是所有事情都由父母出面。

她從身邊一些猶太家庭的教育方式中，看到另一種值得借鑑的思路。猶太孩子到13歲，會透過成人儀式逐漸被當作一個可以承擔責任的人。一些猶太家庭從七年級開始，就讓孩子管理部分金錢、時間和活動，父母會詢問孩子的意見，也讓孩子為自己的決定負責。

這讓她想到，華人家庭有時容易把孩子保護太久。父母習慣替孩子安排課程、選擇活動，甚至替孩子處理與老師、教練之間的問題。但真正的成長，應該是孩子慢慢成為自己人生的主人。

她也重視孩子的聆聽和溝通能力，她觀察辯論、即興表演和爵士樂，雖然形式完全不同，背後卻都有一個共同能力：先聽懂別人，再做出自己的回應。她認為，一個人不只要有「輸出」能力，更要懂得聆聽。

家庭本身也是教育的一部分。她會讓孩子看到父母如何參與社區、公共活動及成年人的社交生活。她希望孩子知道，世界不只有學校和考試，還包括不同的人、不同的觀點，以及自己與社會之間的關係。

對楊百彥而言，教育最終不是把孩子送進哪一所學校，而是讓孩子在好的環境裡認識自己，建立判斷力，且有能力為自己的選擇負責。父母可提供起點和環境，但孩子最後要走的，仍然是自己的路。

老二何仕元在哈佛西湖中學的畢業典禮上，身披畢業學生會領袖的黑袍，旁邊是她獲得的畢業生最大獎獎杯。（楊百彥提供）