Someone I Love╱看病難、醫保變 華人說出心中牽掛
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本報導以「我在乎的人」個人故事計畫切入，訪問4位華人，呈現加州家庭面對醫療政策變化時的就醫困境、醫保依賴與對社區弱勢的牽掛。
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本報導以「我在乎的人」個人故事計畫切入，訪問4位華人，呈現加州家庭面對醫療政策變化時的就醫困境、醫保依賴與對社區弱勢的牽掛。
醫療政策變化，如何牽動你我在乎的人？「我在乎的人」（Someone I Love）項目透過個人故事，呈現加州家庭對醫療與社會福利的依賴及憂慮。世界日報洛杉磯社與美國社區媒體（American Community Media）共同參與這項行動，走訪四位華人，包括有就醫需求長者，以及協助民眾申請醫保、服務社區的第一線工作者，聽他們分享求醫經歷、對所服務群體的牽掛，以及為何希望更多人關注醫療政策的變化。
1、洛杉磯華埠匿名長者
2、基督教角聲醫療中心（Herald Christian Health Center）顧客服務主任 楊鄧佩霞
3、南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）健康計畫倡議專員 Zenny Sun
4、南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）健康促進部門項目協調員 許荔
報導聚焦醫療政策變化如何影響華人家庭，特別是就醫、醫保申請與社會福利等面向。它透過真實故事，呈現民眾對醫療制度不確定性的擔憂。 這個項目以個人故事為核心，透過訪談與短片方式，讓當事人直接分享求醫經歷、服務社區的感受，以及他們對醫療政策變動的實際憂慮。 受訪者包括1位洛杉磯華埠匿名長者，以及3位在醫療與健康倡議前線工作的社區人士，分別來自角聲醫療中心與AJSOCAL，反映病患與服務者雙重視角。
精華 FAQ
報導聚焦醫療政策變化如何影響華人家庭，特別是就醫、醫保申請與社會福利等面向。它透過真實故事，呈現民眾對醫療制度不確定性的擔憂。
這個項目以個人故事為核心，透過訪談與短片方式，讓當事人直接分享求醫經歷、服務社區的感受，以及他們對醫療政策變動的實際憂慮。
受訪者包括1位洛杉磯華埠匿名長者，以及3位在醫療與健康倡議前線工作的社區人士，分別來自角聲醫療中心與AJSOCAL，反映病患與服務者雙重視角。
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