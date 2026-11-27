醫療政策變化，如何牽動你我在乎的人？「我在乎的人」（Someone I Love）項目透過個人故事，呈現加州家庭對醫療與社會福利的依賴及憂慮。（記者劉子為╱攝影製作）

AI摘要 文章摘要整理： 本報導以「我在乎的人」個人故事計畫切入，訪問4位華人，呈現加州家庭面對醫療政策變化時的就醫困境、醫保依賴與對社區弱勢的牽掛。

醫療政策變化，如何牽動你我在乎的人？「我在乎的人」（Someone I Love）項目透過個人故事，呈現加州家庭對醫療與社會福利的依賴及憂慮。世界日報洛杉磯 社與美國社區媒體（American Community Media）共同參與這項行動，走訪四位華人 ，包括有就醫需求長者，以及協助民眾申請醫保 、服務社區的第一線工作者，聽他們分享求醫經歷、對所服務群體的牽掛，以及為何希望更多人關注醫療政策的變化。