傳統電話或許已被許多人視為「恐龍」，但它尚未絕跡。(pexels.com)

AI摘要 文章摘要整理： AT&T在FCC支持下，最快2027年6月1日可開始終止加州傳統市話，影響數十萬用戶，引發州府、民眾與安全團體對災害通訊風險的強烈疑慮。

AT&T 尋求終止灣區 及全加州 的市話服務（landline service），日前獲得川普政府支持，最快可能從2027年6月1日起開始切斷線路，這個消息引起一些只會用傳統電話用戶的慌張。

聖荷西信使報報導，聯邦通信委員會（FCC）已為 AT&T 在灣區部分地區和加州其他地區終止傳統銅線固定電話服務掃清了路障，推翻了阻礙該公司計畫的州府規定。依賴這些線路的客戶表示，它們是野火、地震和其他災難期間的生命線。

AT&T表示，該計畫影響全州約 18萬4000 名住宅客戶和 1萬5000 名商業客戶。AT&T最早可能在2027年6月1日開始切斷線路。加州公用事業委員會表示，在11月20日FCC做出該裁決後，正在權衡法律途徑。

AT&T認為銅線固定電話服務效率低且維護成本高；已向加州監管機構承諾，只有在有其他選擇下，才會關閉客戶的固定電話。批評人士表示，AT&T吹捧的替代方案——透過手機網路或網際網路提供的電話服務——可能會在野火、停電和其他危機期間失敗。他們也表示，許多長者依賴固定電話的簡單性和熟悉性。

在柏克萊岡被指定為嚴重火災風險的地區，拉森 (Cynthia Larson) 幾十年來一直擁有AT&T固定電話。這項服務讓作家兼生活教練的拉森相信，一旦發生火災，她可以與外界聯繫以獲取資訊和幫助。她指出，當火災危險很高時，PG&E 經常關閉大片區域的電源，而固定電話不需要電力公司的供電就可通話。

FCC的裁決，是在AT&T為終止銅固定電話服務而進行的長期鬥爭中做出的。在11月20日的裁決中，FCC 否認了加州監管機構和包括公用事業改革網絡在內的聯盟提出的質疑。今年3月，川普領導下的FCC發布命令，允許電信公司提出停止固定電話服務的要求。

加州公用事業委員會稱這一裁決「令人深感擔憂」，特別是對於農村社區、高火災威脅地區以及可靠通信對公共安全至關重要的社區的客戶而言。