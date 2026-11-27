楊嘉猷（左）被沈伯洋任命為其美西後援會顧問。（楊嘉猷提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州支持者持續關注沈伯洋選情，楊嘉猷表示雖無法返台仍相信他會當選，並肯定其以爾灣生活經驗作為台北市政參考，推動國際化城市願景。

台灣九合一選舉牽動海外台灣鄉親的心，沈伯洋 「第二故鄉」南加 的洋流粉絲持續關注選情，沈伯洋美西後援會顧問楊嘉猷表示，他因年紀較大返台不便，但仍會在家持續關注選舉結果。許多他認識的南加洋流鄉親已返台，分赴各縣市參加造勢活動，期盼沈伯洋把台北打造為世界的台北。

楊嘉猷27日會在家中看開票結果，他笑說，沒有為此去特別祈禱拜拜，洋流粉絲的精神念力就已很有力量。今年不少南加鄉親早做好安排返台投票，他雖無法同行，但堅信沈伯洋能夠當選。

談及與沈伯洋的相識，沈伯洋展開海外活動第一站就來到洛杉磯，當地鄉親也為此舉辦後援會活動，他因此和其結識。他對沈伯洋的第一印象是「能言善道、有方法，對政治非常熱忱，身上有登上更大舞台的氣場」。

南加是沈伯洋曾求學和生活多年的地方。沈伯洋於2011年至2017年曾在爾灣 生活，並在爾灣加大攻讀博士。他曾形容爾灣如同他的第二個家，當地治安環境、公園與都市森林規劃、房租及人口政策等，成為他思考台北市政建設時的重要參考。

楊嘉猷表示，南加生活經歷讓沈伯洋提出的「把台北變成世界的台北」有了更具象的城市想像。他認為沈伯洋是真心為台灣民主運動付出，也希望為台北帶來改變，將台北建設成為具有國際視野的城市。他最看重沈伯洋對台灣自由民主及主權在民理念的堅持，希望這些理念能夠在未來的施政中得到充分發揮，他相信沈伯洋當選後也一定會再次回到南加。

沈伯洋美西後援會顧問楊嘉猷（右）手舉洋流彩帶。（楊嘉猷提供） 楊嘉猷是沈伯洋美西後援會顧問楊嘉猷。（楊嘉猷提供）