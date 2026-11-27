華人夫婦被ICE拘留近一個月，期間兩個孩子由房東代替照顧。圖為示意圖。路透

AI摘要 文章摘要整理： 南加華人夫妻在孩子上學時接連被ICE逮捕，未成年子女暫由房東照顧；聯邦法官後認定逮捕令無效，裁定立即放人。

南加 一華人 母親送兩孩子上學後，回到家門前，遭移民暨海關執法局（ICE ）探員逮捕。丈夫等不到妻子回家，打電話也沒人接，出門找她時竟也被帶走。當時兩個孩子還在學校，後來由房東暫時照顧。夫婦被拘留近一個月後，聯邦法官11月23日裁定，兩次拘捕均缺乏有效的逮捕令，下令立即放人。

加州中區聯邦法院裁定顯示，陳澤華（Zehua Chen，音譯）與妻子何露露（Lulu He，音譯）於2023年8月1日帶兩名未成年子女持旅遊簽證入境，獲准停留至隔年1月31日。陳澤華在停留期限屆滿前，於2023年10月10日為全家提出政治庇護申請。移民機構的收件通知告知，一家人可在等待庇護決定期間留美，也載明移民執法機關仍可啟動遣返程序。此後約三年，一家四口住在庇護申請所列的、位於南加州的同一地址。

今年10月26日清晨約6時，ICE探員來到夫婦住家附近，準備逮捕兩人。上午8時過後，何露露送完孩子上學，回到家門前時，探員上前詢問，確認她的身分後將她逮捕。上午約8時40分，陳澤華見妻子還沒回來，打電話也沒人接，便走出家門，準備開車去找她。他剛啟動停在屋前街上的車，探員便亮起紅藍警示燈攔查，確認他身分後，要求他下車並將他逮捕。兩人先被帶到ICE洛杉磯辦事處，隨後轉往Adelanto移民拘留中心。

被捕四天後，夫婦透過律師向聯邦法院聲請人身保護令，要求法院審查拘留是否合法。兩人表示，被捕時都沒看見或收到行政逮捕令，也沒收到書面的拘留決定。政府則在答辯中向法院提交兩人的行政逮捕令和移民庭出庭通知。

法官指出，依政府在本案援引的規定，當局最早可在發出移民庭出庭通知、啟動遣返程序時簽發行政逮捕令。陳澤華的逮捕令日期是10月25日，出庭通知卻到26日才發出。何露露的兩份文件雖然都寫26日，但逮捕令引用了她被捕時才向探員作出的陳述。法官據此認定，這份逮捕令是在她被捕後才製作，兩人被捕當時都缺乏有效的逮捕令。

政府在答辯中表示，夫婦可要求保釋聽證。法官認為，事後舉行聽證無法補救拘留從一開始就存在的程序問題，因此下令立即釋放兩人，並要求政府歸還拘捕時扣走的個人物品及文件，在裁定作出後兩天內向法院提交報告，確認放人命令已執行。