黃玉蓮家的感恩節餐桌，更是另一項特色。全家人出動分工合作，讓餐桌融合不同國家的風味。（黃玉蓮提供）

AI摘要 文章摘要整理： 鳳凰城僑領黃玉蓮連續25年舉辦感恩節家宴，從照顧留學生起步，如今擴大到90人齊聚，全家分工準備多國料理，延續情誼與溫暖。

感恩節不只是家人團聚的節日，也可能成為一群異鄉遊子延續數十年的情誼。鳳凰城僑領黃玉蓮與家人舉辦感恩節聚餐，今年將有90人到家作客歡慶。據悉，這場聚會已延續了25年。從最初邀請20名沒有家人陪伴、無處過節的留學生 到家中吃飯，到如今老友攜家帶眷、不同世代齊聚一堂，這場聚會不僅成為老朋友每年相見的機會，也逐漸發展成一個跨越文化與世代的大家庭。

黃玉蓮回憶，1990年至2000年間，她剛與先生結婚來到美國，當時身邊有不少單身留學生。由於感恩節期間許多商店及餐廳都會歇業，部分沒有家人陪伴的留學生不知道該去哪裡吃飯。於是，她便邀請這些朋友到家中過節，第一年約有20人參加，成為這項傳統的起點。

隨著時間過去，聚會也進入第二個階段。當年一起過節的留學生陸續畢業、結婚、生子，原本單身的朋友逐漸成家，有人帶著另一半，有人帶著孩子，聚會人數也隨之增加。

第三個階段則是在疫情 之後。新冠疫情期間，聚會一度中斷，也讓大家更加體會相聚的不易。黃玉蓮說，如今不少老朋友已經80多歲，有些人失去老伴，更需要有人陪伴。因此，她希望繼續維持這項傳統，讓年長朋友在節日期間仍能感受到過節的氣氛與人情溫暖，不至於獨自度過節日。

黃玉蓮表示，許多老朋友平時各忙各的，一年難得見面，隨著年紀漸長，能夠相聚的機會愈來愈珍貴，因此現在依舊固定在感恩節邀請大家去家裡作客，成為大家重新聚在一起、關心彼此近況的重要時刻。

她也笑說，其實這場聚會在多年來，也意外促成不少良緣。年輕一代也有機會在聚會中結識彼此，讓原本屬於父母輩的友誼延伸到下一代。大家在美食與聊天中交流，也逐漸建立起如同家人般的情誼。

黃玉蓮家的感恩節餐桌，更是另一項特色。黃玉蓮表示，大兒子擅長烤牛排、烤炸火雞，負責主導主要肉類料理；小兒子經營日本拉麵餐廳，擅長準備生魚片及日式料理；黃玉蓮則負責中式海鮮、蔬菜及水果；泰籍媳婦製作泰國咖哩、泰式奶茶、木瓜沙拉、韓籍媳婦則製作韓式烤肉及泡菜等料理。全家人出動分工合作，讓餐桌融合不同國家的風味。

黃玉蓮說，為了準備這場聚餐，家人往往提前一天開始備料，火雞也會事先處理、醃製，放置一晚讓味道更入味。今年光是火雞就有六隻，另外還有四大塊豬排及各式菜餚，讓不同年齡層的賓客都能找到喜歡的食物。

黃玉蓮強調，這場聚會最珍貴的並不是準備了多少食物，而是大家願意持續分享、關懷彼此。對她而言，能讓大家在感恩節感受到溫暖、快樂與歸屬感，就是持續舉辦聚會最大的意義。

年輕一代也有機會在感恩節聚會中結識彼此，讓原本屬於父母輩的友誼延伸到下一代。（黃玉蓮提供）

今年光是火雞就有六隻，另外還有四大塊豬排蔬菜、水果等各式菜餚。（黃玉蓮提供）

黃玉蓮強調，這場聚會最珍貴的並不是準備了多少食物，而是大家願意持續分享、關懷彼此。（黃玉蓮提供）

鳳凰城僑領黃玉蓮與家人舉辦感恩節聚餐，今年有90人到家作客歡慶。（黃玉蓮提供）