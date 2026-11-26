亞馬遜因退貨退款處理問題面臨的集體訴訟，提出總額3億950萬元的和解方案。（路透社）

AI摘要 文章摘要整理： 亞馬遜退貨退款集體訴訟達成3億950萬元和解，但仍待法院批准；部分消費者須在12月1日前申請，款項最早將於2027年後發放。

感恩節 購物季傳來消費者利好消息！亞馬遜 （Amazon ）因退貨退款處理問題面臨的集體訴訟，已提出總額3億950萬元的和解方案。曾在亞馬遜購物後退貨卻遭拒絕退款、退款延遲、退款金額不符，甚至已經退款卻又被重複扣款的美國消費者，都可能符合賠償資格。

不過，這項和解仍須等待法院最終批准，並非目前已經開始發放款項。尤其值得注意的是，部分符合資格的消費者必須在12月1日前提出申請，否則可能無法獲得這筆和解金。

這起案件在華盛頓州西區聯邦地方法院審理，訴訟於2023年提出。原告指控，部分消費者按照亞馬遜規定退回商品後，卻沒有收到應有退款，或在退款完成後再次遭到扣款。亞馬遜否認有不當行為，但公司發言人表示，2025年內部檢查發現，確實有部分退款未能順利完成，另有一些退款因公司無法確認收到的商品是否正確而遭到扣留。

根據和解方案，適用對象為2017年9月5日至2026年2月12日期間，在Amazon.com購買實體商品並在美國境內收到商品，之後提出退貨或退款要求的消費者。若退款遭到錯誤拒絕、延遲處理、退款金額不正確，或退款後又被不當扣款，都可能符合資格。這起訴訟也再次凸顯大型電商平台退貨退款機制的重要性。消費者在網購退貨時，應保留退貨收據、郵寄追蹤紀錄、退款通知及信用卡帳單等資料，以便日後發生爭議時提出證明。

這次和解將符合資格的消費者分為兩組：第一組（Subclass A）：亞馬遜內部紀錄已確認存在退款問題的消費者，不必另外提出申請。若法院最終批准和解，將自動獲得款項，但須在法院最終批准後105天內選擇收款方式。

第二組（Subclass B）：亞馬遜內部紀錄尚未確認退款問題，但消費者認為自己符合賠償條件者，必須自行提出有效申請，並提供相關資料。官方網站目前列出的申請期限為12月1日，可在線上提交，或在當日以前郵寄申請表（以郵戳日期為準）。

聯邦法官11月23日下令，要求訴訟雙方在七天內重新提出相關期限安排。原因是亞馬遜發現資料處理問題，導致部分符合資格的消費者沒有收到充分通知，可能因此不知道自己有權申請賠償。

不過，法官目前並未正式宣布延長申請期限，官方網站仍列12月1日為申請截止日。因此，消費者不宜因為可能延期而等待，應先依照現有期限採取行動，並隨時留意官方網站更新。

這項和解預定於2027年3月16日舉行最終批准聽證會，只有在法院正式批准、和解生效後，才會開始發放款項。若後續出現上訴，付款時間還可能延後。