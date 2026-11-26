男子感恩節前夜瘋狂偷車撞斷電桿，導致附近近千戶停電。男子目前面臨包括汽車劫持、竊取車輛、重大竊盜、肇事逃逸、闖入及酒後駕駛等多項指控。（李若提供）

AI摘要 文章摘要整理： 橙縣感恩節前夜發生偷車與衝撞電力設施事件，26歲宋姓男子竊走兩輛工卡後逃逸撞桿，導致907戶停電並打亂民眾備餐，最終在酒鋪附近被捕。

感恩節 前夜，橙縣 發生一起瘋狂偷車及撞毀電力設施事件。26歲的宋姓男子涉嫌闖入南加州愛迪生電力公司聖塔安那轄區，連續偷走兩輛工作卡車，其中一輛車內當時還載有電力公司員工。男子駕車逃逸途中，先後撞上其他車輛，最後在塔斯汀撞斷一根電線桿，造成附近約907名用戶停電，打亂不少人家的感恩節大餐。

警方表示，嫌犯是來自Redlands的26歲男子Skylin Benjamin Song。25日清晨約5時30分，警方接獲通報，一輛車撞入位於聖塔安那的愛迪生電力公司。宋先駕車撞破設施外圍金屬大門及工作間，進入電力公司場地，隨後偷走一輛愛迪生公司的工作皮卡，駕車在場內撞擊多處設施。之後，他又轉而搶走另一輛較大型的電力工程卡車，當時車內還有一名愛迪生員工。警方表示，兩人曾發生肢體衝突，嫌犯最後控制車輛逃離。

宋在逃逸途中又撞上其他車輛，之後猛烈撞上一根電線桿，造成電線桿及相關電力設施嚴重損毀，部分交通號誌也受到影響。

撞車後，宋徒步逃跑進入附近一家酒鋪。商店員工表示，宋進店後拿起一瓶龍舌蘭酒，隨後走出店外，將酒瓶摔在地上。店員發現情況不對，立即通知警方，協助警方將嫌犯逮捕。

被宋撞到的電線杆造成附近近千戶住家和商家斷電。當地餐館業者Pablo Magana表示，他當時正為大批客人準備墨西哥玉米粽和火雞，停電嚴重打亂了備餐進度，最後只能連夜趕工。

附近居民也抱怨，家中冰箱已經塞滿為感恩節準備的食物，停電令人非常焦急。

愛迪生公司表示，維修人員已緊急趕往現場搶修，當晚9時左右開始恢復供電。

警方表示，送被捕後送往橙縣收押中心，涉嫌面臨包括汽車劫持、竊取車輛、重大竊盜、肇事逃逸、闖入及酒後駕駛等多項指控。

男子感恩節前夜瘋狂偷車撞斷電桿，導致附近近千戶停電。男子目前面臨包括汽車劫持、竊取車輛、重大竊盜、肇事逃逸、闖入及酒後駕駛等多項指控。（李若提供）