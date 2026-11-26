CBS News調查發現，輝達（Nvidia）至少有數家美國合作夥伴實際由中國企業控制，部分業者取得先進晶片後，再透過東南亞轉售或出租，使受出口管制的晶片輾轉流向中國企業。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： CBS News揭露輝達部分美國合作夥伴背後疑有中國資本控制，並透過東南亞轉售或出租先進晶片，讓受管制產品可能繞道流入中國，引發國會追查。

美國限制高階AI晶片出口中國，但相關管制措施可能存在漏洞。CBS News調查發現，輝達 （Nvidia）至少有數家美國合作夥伴實際由中國企業控制，部分業者取得先進晶片後，再透過東南亞 轉售或出租，使受出口管制的晶片輾轉流向中國企業，引發美國國會關注。

調查指出，加州聖荷西公司RiCloud AI是輝達列出的「優先合作夥伴」，但其母公司裕興科技投資控股有限公司（Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited）總部位於中國深圳，並在香港上市，股票代號8005。母公司執行長兼共同持有人Cong Yu，畢業於中國人民解放軍指揮學院相關國防動員專業。

RiCloud AI成立約10周後，便在2025年12月取得輝達合作夥伴資格，享有優先取得高階晶片、軟體及技術支援的待遇。該公司今年還與台灣企業Agencia Comercial Spirits簽署1.2億元合約，出租300台搭載輝達B300晶片的伺服器。Agencia原本是威士忌進口商，2025年淨利僅60.9萬元，後來轉型為AI企業。

另一家受到關注的是加州企業Aivres，目前仍列在輝達最高級別「Elite」運算合作夥伴名單。該公司原名Inspur，與中國母公司同名；2023年3月，中國Inspur集團相關企業遭美國列入安全風險黑名單後，加州子公司隨即更名，但Aivres本身並未被列入黑名單。

紐約時報分析貿易紀錄發現，Aivres在2024年4月至2026年2月間，向東南亞出口至少56億元的先進技術產品，其中約30億元是搭載輝達Blackwell晶片的電腦，後來流向馬來西亞兩家企業Megaspeed及Aolani，為中國阿里巴巴及字節跳動提供雲端AI服務。

此外，輝達另一家美國Elite合作夥伴2CRSi，也出現在晶片走私案件中。加州商人Greg Lui今年遭美國司法部起訴，被控在2023至2024年間，透過馬來西亞及新加坡走私受出口管制的晶片到中國。起訴書指出，Lui旗下公司曾購買100台輝達H100伺服器，價值超過2200萬元。其公司曾列在2CRSi授權合作夥伴名單上。Lui已否認犯罪指控，2CRSi則表示已收到聯邦檢方傳票，但未遭指控違法。

CBS也發現，美國伺服器製造商超微電腦（Super Micro Computer）曾被Lui列為客戶。美國司法部今年3月指控超微共同創辦人涉嫌透過東南亞企業，向中國客戶走私價值25億元的伺服器。涉案人士否認指控，超微則表示，相關人士已不再與公司有任何關係。

輝達公布銷售數據的方式也受到質疑。公司過去按照客戶帳單所在地統計，2024年近半數銷售額來自美國、新加坡占18%、中國占13%。但去年11月改以客戶總部所在地統計後，發現2024年另有79億元帳款來自總部設於中國的企業。新統計方式下，2025年美國總部客戶占銷售額69%，中國則占9%。輝達也承認，最終客戶及貨物運送地點可能與客戶總部不同。

調查已引起美國國會關注。民主黨聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）要求黃仁勳及輝達高層向國會說明公司是否遵守出口管制；參議員Chris Coons也準備調查企業是否透過不同管道規避對中國的晶片出口禁令。

華府全球安全非營利組織「先進國防研究中心」（C4ADS）資深分析師Kondi指出，這起事件凸顯美國必須投入更多資源執行出口管制，科技企業也應全面盤點合作夥伴及供應鏈風險。