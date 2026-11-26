辛蒂．蕾．恩德斯站在加州29棕櫚村一處街角，聲稱自己就是1984年在附近印第安灣露營地失蹤、當時年僅3歲的蘿拉。（洛杉磯時報/Gina Ferazzi攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 3歲蘿拉失蹤42年後，一名女子上門自稱是她，讓布萊德柏里家重新陷入認親與失落的拉鋸，也再度掀起真偽未明的爭議。

1984年，年僅3歲的蘿拉．布萊德柏里（Laura Bradbury）在一處露營地失蹤。當年警方展開大規模搜索，蘿拉也是美國最早一批照片被印在牛奶 紙盒上的失蹤兒童之一。如今，一名自稱是蘿拉的女子突然出現，讓這個家庭最痛苦的往事再次浮上檯面。

數十年來，麥克．布萊德柏里（Mike Bradbury）始終抱持著一線希望，相信失蹤的女兒仍然活在人世。

即使當年搜救隊出動獵犬、馬匹與直升機，仍未能找到女兒的下落。即使調查人員掌握的線索一一中斷、自己追查嫌疑人的努力也毫無結果，他依然不願放棄。他甚至一直懷疑，在女兒失蹤的沙漠露營地數哩外發現的一小塊頭骨，所進行的DNA鑑定結果是否可信。

直到有一天，一名自稱是蘿拉．布萊德柏里的女子，突然出現在他家門口。當年那個留著金色妹妹頭、擁有深棕色眼睛、個性害羞的3歲小女孩，如今應該已45歲了。這名女子只願意別人稱呼她「蘿拉」，並稱麥克為自己的父親。

她不斷回到麥克住處，經常坐在一輛奶油色的克萊斯勒PT Cruiser汽車裡徘徊。車牌上寫著「LANNB」，也就是蘿拉．安．布萊德柏里（Laura Ann Bradbury）姓名的縮寫。她的小腿上還刺著「Laura Ann Bradbury」的名字，以及蘿拉的出生年份「1981」。

她不斷寄信給麥克，提及一些她聲稱只有真正的蘿拉才會知道的事情。她甚至寄來一張蘿拉母親派蒂（Patty）的照片。派蒂已於25年前過世，這名女子在照片上寫著：「這是媽媽的照片。」

對布萊德柏里一家而言，這無疑是延續大半生的家庭悲劇中，另一個令人心碎的篇章。蘿拉的姊妹艾蜜莉（Emily）說：「每當我以為這件事終於過去了，它卻又一次浮現。」

1984年露營地失蹤案震驚全美

1984年10月18日，布萊德柏里一家前往當時仍稱為約書亞樹國家紀念區（Joshua Tree National Monument）的地方露營。當麥克搭帳篷時，當時8歲的兒子崔維斯（Travis）前往使用流動廁所，3歲的蘿拉則跟在哥哥後面。當崔維斯從廁所出來時，蘿拉已經不見蹤影。接下來數周，他們一家住在借來的露營車裡，守候在露營地，希望能找到女兒。

他們還成立非營利組織「蘿拉中心」（Laura Center），蒐集各界提供的線索，並印製、發送數以百萬計印有蘿拉照片的傳單和T恤。蘿拉也成為美國最早一批照片被印在牛奶紙盒上的失蹤兒童之一。

對經營家具修復生意的麥克而言，尋找女兒逐漸占據了他的全部生活。他認為聖伯納汀諾縣警局沒有盡全力調查，因此自行聘請私人偵探。麥克還購買一部昂貴的電腦，對嫌疑人名單逐一進行背景調查，甚至自行展開監視與誘捕行動。1986年，麥克告訴記者，蘿拉可能遭一名蓄鬍、駕駛藍色廂型車的男子擄走，隨後被以約7萬5000元的價格轉賣。

事實上，在蘿拉失蹤後的數周內，調查人員就曾追查一名駕駛福特Econoline廂型車的男子，甚至公布嫌疑人素描，將他列為涉嫌綁架蘿拉的對象。然而，這條線索與其他許多線索一樣，最終都沒有結果。

沙漠發現幼童頭骨 DNA鑑定指向蘿拉

1986年春天，兩名健行者在距離蘿拉失蹤地點不到3哩的一處偏遠地區，發現一小塊頭骨殘骸。超過100名搜救人員進入該地區，搜尋其他骨骸碎片及衣物，但未能找到更多證據。1989年DNA分析顯示，這些骨骸的特徵與蘿拉相符；兩年後，更精密的檢測結果顯示，這些遺骸有超過99%的機率，屬於布萊德柏里夫婦的親生子女。

當時，布萊德柏里一家已關閉蘿拉中心，並搬到加州草谷市（Grass Valley），希望重新開始生活。蘿拉的母親派蒂後來被診斷罹患骨癌及類澱粉沉積症，2001年過世。派蒂生前表現得堅強而克制，但在她過世後，麥克發現她多年來寫給失蹤女兒的一封封信。這些從未寄出的信，記錄了一位母親對女兒無盡的思念。

崔維斯一直深受內疚感折磨，因為他是最後一個見到妹妹蘿拉的家人。法院紀錄顯示，崔維斯曾多次因持有管制藥物及酒後駕車而被定罪。

儘管如此，麥克仍抱持著一絲希望，認為頭骨可能並不屬於蘿拉。2010年，在又一次DNA檢測確認頭骨確實屬於蘿拉後，他終於逐漸接受了這個事實。

如今83歲的麥克，大部分時間臥病在床。蘿拉失蹤時才約四個月大的妹妹艾蜜莉（Emily），則因心臟疾病而經常進出醫院。大約10年前，父女倆搬到29棕櫚村（Twentynine Palms），住進平托山脈（Pinto Mountains）山腳下一棟樸素的牧場式平房，距當年蘿拉失蹤的露營地不到5哩。

選擇這個地點純屬巧合。當時他們原本的居住安排出了問題，因此決定搬去與一名家人同住。艾蜜莉的伴侶漢克（Keith Hank）說：「我們原本期待的是一種生活，命運卻給了我們完全不同的結果。」

自稱失蹤女童的女子找上門 家人要求DNA鑑定

漢克表示，這名女子大約三年前開始透過社群媒體聯繫麥克與艾蜜莉。今年春天，她第一次出現在他們家門口時，漢克要求她接受DNA檢測。他告訴她，如果檢測證實，家人一定會歡迎她回來。女子不但沒有答應，反而生氣起來，堅持要見麥克。此後，她持續送來各種物品，包括一個小雕像及十多封信件和照片。

漢克說，其中一封信描述蘿拉失蹤當天，露營地燃燒營火；另一封則提到麥克曾隨著某首歌曲跳舞。但漢克堅稱，當時根本沒有生營火，麥克也從來不跳舞。他還特別指出，這名女子的眼睛是藍色的，而蘿拉的眼睛則是棕色。

這名女子的法定姓名是辛蒂．蕾．恩德斯（Cindy Rae Enders）。她在一系列訪談中否認自己正在傷害一個已承受太多痛苦的家庭。她說：「我可能每天都會開車經過那裡。這是我的權利。你們希望我怎麼做？明明知道父親就在附近，卻要我坐在城鎮另一頭嗎？」

恩德斯曾請求專門調查失蹤人口案件的私人偵探坎貝爾（Tony Campbell）協助證明她的身分。坎貝爾起初覺得她的說法相當可信，但她不願接受DNA檢測的態度，讓他產生疑慮。

恩德斯表示，她只願意接受由實驗室執行、檢測結果可做為法庭證據的DNA鑑定，而不願使用布萊德柏里家人要求的Ancestry.com基因檢測。坎貝爾說：「到了某個程度，我們會開始想，也許她根本不想知道真相，而是希望繼續活在自己相信的世界裡。」

地方報紙連載三篇報導 引發網友熱議

地方社區報紙《Valley News》的發行人里德（Julie Reeder），曾撰寫三篇系列報導，詳細介紹這名女子的主張。報導刊出後，在地方臉書社團及網路尋人調查社群中引發熱烈討論。

然而，恩德斯的出生證明顯示，她於1982年出生在加州洛馬琳達（Loma Linda）。在29棕櫚村接受訪問時，她取出那張已經磨損的出生證明。她還拿出其他資料，包括麥克曾對頭骨真實性表示懷疑的新聞剪報及一本已絕版、由麥克親筆簽名的著作《Laura Ann Bradbury — A Father's Search》。

她有一雙冰藍色的眼睛，目光強烈而專注，說話速度極快；表示自己的童年充滿虐待與動盪，曾被安置在寄養家庭，也曾在加州、俄勒岡州及內華達州生活。她估計，自己在小學四年級結束前，就已讀過14所學校，甚至使用不同的姓名。

自稱童年遭綁架 長大後才知道真正姓名

恩德斯聲稱，直到被判送進少年矯正機構，她才知道自己的法定姓名是辛蒂．恩德斯。在此之前，她使用的是柯爾金（Colgin）這個姓氏。她一直以為是親生父親的男子，在臨終前向她坦承，她不是他的親生女兒。她說，這名男子指示她去打聽一個名叫麥克的人。於是，她開始搜尋失蹤兒童資料庫，最後在蘿拉的案件中「找到了自己」。

她說，當年警方公布的綁架嫌疑人素描，與那名她以為是父親的男子十分相似。此外，她聲稱童年時在內華達州威爾斯（Wells）居住的一棟房屋外，曾停放著一輛藍色福特Econoline廂型車。她認為，這些線索都支持自己就是蘿拉的說法。

然而，恩德斯的繼父杭特（James Hunt）表示，他家院子裡確實有一輛藍色Econoline廂型車，但與布萊德柏里失蹤案毫無關係。杭特還說，恩德斯16歲起就經常編造故事；「她說的話幾乎沒有一句能相信。她編出來的某些故事荒誕離奇到連最精彩的推理小說都寫不出來。」恩德斯則表示，她不承認杭特是自己的親人，並駁斥他的指控，稱這不過是「他說他的，我說我的」。

車禍後突然失蹤 再出現竟自稱失蹤女童

杭特表示，大約三年前，恩德斯發生一場幾乎奪走她性命的車禍。不久後，她突然消失無蹤。後來，杭特聽說她重新出現在南加州，開始宣稱自己是蘿拉。他說：「我無法確切說出她為什麼要這麼做。」他猜測：「我認為她可能因為長期酗酒及大量使用毒品，把腦子都弄壞了。我說的可不只是大麻，而是她能弄到手的任何毒品。」

當記者詢問恩德斯的經歷時，她的神情突然變得陰沉。她表示，現在已戒除酒精與毒品，但拒絕討論犯罪紀錄。她說：「我真的已經把那些地獄般的日子全部拋在身後了。」她表示，最近在29棕櫚村一家一元商店找到工作，並搬去與一名年長婦女同住。

出生證明疑點成為她堅信遭綁架的理由

恩德斯的出生證明記載的年齡，與蘿拉接近。她也指出，出生證明上存在一些不一致之處。例如，母親的姓氏登記為「恩德斯」（Enders），但簽名卻是「奧利維拉」（Oliveira）。此外，出生證明上沒有揭露父親的姓名。她認為，這些不一致之處都是她身分遭到隱瞞的線索；甚至將出生證明上記載的父母兩人，稱為當年綁架她的人。

漢克說，恩德斯有時會把車停在住家附近，一待就是一個小時；有時則開車經過，一邊播放音樂，一邊吹口哨。有一次，艾蜜莉與恩德斯發生衝突後，躺倒在沙發上，幾乎無法呼吸。漢克說：「我們現在光是勉強維持生活，就已經非常辛苦了。這個家庭只是希望，能夠平平靜靜地度過餘生。」

就在漢克說話時，艾蜜莉從屋內走了出來，手裡拿著一個綠色天鵝絨袋子，從袋中取出一個小小的白色盒子，將它舉到沙漠強烈的陽光下。盒子上的標籤寫著：「海景火葬場」（Ocean View Crematory）。艾蜜莉說：「這就是蘿拉。」「這就是我的姊姊。」

洛時精選為世界日報與洛杉磯時報經過正式協議的互惠專版，每周刊出。

For decades, he grieved his missing child. Then a woman claiming to be his daughter showed up at his door

https://www.latimes.com/california/story/2026-11-17/she-claims-to-be-joshua-trees-most-famous-missing-child

這張約攝於1984年的照片，是蘿拉與母親派蒂最後幾張已知的合照之一，記錄母女倆參加家庭出遊的情景。翻拍自蘿拉父親麥克的電腦螢幕。（洛杉磯時報/Mark Boster攝影)

辛蒂．蕾．恩德斯聲稱，自己就是1984年在約書亞樹國家紀念區露營地失蹤、當時年僅3歲的蘿拉．布萊德柏里。但布萊德柏里家人認為，她不是蘿拉。（洛杉磯時報/Gina Ferazzi攝影)

1986年5月，時任聯邦眾議員Dan Lungren在加州杭庭頓灘（Huntington Beach）一場集會上發表談話。當天活動公布一批將張貼於公車站的新尋人海報，希望協助尋找1984年10月失蹤的蘿拉。（洛杉磯時報/Anne Dowie特約攝影)

1986年3月，搜救隊在約書亞樹國家紀念區印第安灣（Indian Cove）附近展開大規模搜索，試圖尋找失蹤女童蘿拉的下落。（洛杉磯時報）

1984年11月，失蹤女童蘿拉的父母派蒂與麥克，站在約書亞樹國家紀念區巡護站旁的自家廂型車前。（洛杉磯時報）