許多人抱怨，近年來感恩節百家宴（Potluck）賓客攜帶的餐點、禮儀式微。（Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 感恩節前夕，Reddit上掀起對百家宴禮儀的討論，許多主人抱怨賓客帶菜寒酸、打包剩菜又不收拾，讓聚會負擔幾乎全落在主辦者身上。

每到親友團聚的感恩節 （Thanksgiving），自帶餐點共享聚會的「百家宴」（Potluck， 另譯「拼餐」），近年來卻因種種原因大幅「縮水」。不少人抱怨部分賓客「小氣」，帶來的餐點過於寒酸，還大肆打包剩菜，餐後甚至不願幫忙收拾，主人只能承擔大部分費用與收拾殘局。這些情況，隨著年底佳節逼近，Reddit上「同溫層大爆發」，網友熱烈討論。

所謂百家宴，是在佳節或特殊日子親友歡聚一堂的好方法，每人、每戶自帶餐點，彼此共享美食，負責提供場地的主人也不需太過勞累。然而，一名網友在Reddit「令人有點惱火」（r／mildlyinfuriating）討論區中，以「百家 宴禮儀蕩然無存」（Potluck Etiquette is Dead）為題發文抱怨，引發共鳴。

百家宴有一項不成文規定，就是與會人士公平分攤支出，但有網友指出，「總有那麼一、兩位賓客嚴重低估自己應負擔的分量，只帶少得可憐的食物赴宴，卻期待大快朵頤。」

為避免餐桌上出現「五盤通心粉沙拉」，卻連一道主食都沒有的窘境，經驗豐富的主辦者總會在聚會前沙盤推演，採取嚴格、近乎軍事化規畫方式，一一分配各家要準備的餐點。但對於怎樣的餐點才算是合格的貢獻，大家看法不一。有些人認為，如今親手烹調的家常菜逐漸式微，取而代之的是超市用透明塑膠盒裝的現成食物。

即使大家準備的食物恰到好處，聚餐結束後，也有部分賓客繼續出現失禮的踩雷行為。不少主人分享，賓客離開前，沒人願意到廚房幫忙收拾，還自私地將剩菜打包帶走。

百家宴的意義，應是讓大家聚餐、享用美食、凝聚彼此情感，並不是將所有餐前、餐後的準備及清理工作，全部落在主人身上。