上海人巧作「雞絲涼麵」，美味可口（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多4.99元烤雞被南加華人巧妙分成三餐，先吃雞腿雞翅，再做雞絲涼麵，最後用雞骨熬香菇雞湯麵，兼顧省錢與減少浪費。

好市多 熟食區的烤雞每隻售價4.99元，因價格實惠、買回家即可食用，長年受消費者歡迎。南加華人 分享，一隻烤雞不必一餐吃完，只要分配得當，就能變成三道不同料理：第一餐吃雞腿、雞翅等口感最好部位，第二餐用白肉做上海風味雞絲涼麵，第三餐則利用雞骨架熬湯，煮成香菇雞湯麵，既省錢也能減少浪費。

來自上海的James張，習慣將剛從好市多買回家的烤雞先分部位處理。雞腿、雞翅肉質較有口感，趁熱吃最能感受烤雞的香氣，搭配蔬菜、米飯或沙拉，就能成為簡單有營養的一餐。若家中人數較多，也可先分好每餐的份量，避免一次把雞肉吃完，後續料理便沒有材料。

張先生最得意的拿手好菜，就是做一道上海人喜歡的雞絲涼麵，特別適合南加普遍較熱的天氣。「如果把烤雞的雞胸肉直接加熱，口感乾柴，並不好吃。」張先生習慣把這些白肉撕成細絲，搭配小黃瓜絲、蛋皮絲與麵條，美味的雞絲涼麵直接出爐。

做法不複雜，張先生分享，先將麵條煮熟，撈起後瀝乾、放涼；小黃瓜切絲，雞胸肉撕成細絲，雞蛋煎成薄蛋皮後切絲。醬汁則以芝麻醬為主，加入少量溫水調開，再依口味加入醬油、醋、少許糖及香油，喜歡蒜香或辣味的人，也可加入蒜末或辣油。最後將麵條、雞絲、小黃瓜絲與蛋皮絲放入碗中，淋上芝麻醬拌勻即可。芝麻醬的濃香配上清爽的小黃瓜，既有飽足感，也適合炎熱天氣食用，如果覺得烤雞本身已有鹹味，醬油就不必加太多。

吃完雞肉後，剩餘的雞骨架還可以做一頓美餐。張先生會將骨架放入鍋中，加水、香菇及少量薑片，先以大火燒開，再小火熬煮，讓雞骨周圍殘留的肉與風味融入湯中。乾香菇可先泡軟再加入，泡香菇的水若沒有雜質，也可適量加入湯裡增添香氣。待湯頭煮出味道後，再加入麵條煮熟，最後依口味加入青菜等。烤雞原本已有調味，湯底無需再加太多調料，一碗熱騰騰的香菇雞湯麵，就能成為另一餐。

一隻不到5元的烤雞，可以分成三餐吃，且風味各不同，對於如今物價普漲的年代，也是物盡其用的好方式。不過，熟食仍須注意保存。烤雞買回家後，應及時分裝冷藏，不宜長時間放在室溫下；剩餘雞肉及骨架也應妥善保存，重新加工時須充分加熱。

好市多烤雞售價4.99元，因價格實惠，長年受消費者歡迎。（記者邵敏／攝影）