義工在鐵板上煎蛋及吐司，民眾在一旁排隊等候。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 饅頭基金會由台僑成立，長年在洛杉磯街頭服務遊民，如今於Skid Row增設早餐發放，由義工清晨備餐送暖，也盼在餐點之外傳遞尊重與關懷。

天色未亮，饅頭基金會（Care Mission USA）的義工清晨6時便開始忙碌，從切菜、煎蛋到包裝餐點，再將做好的早餐 送往洛杉磯 市中心，交到遊民 手中。

這個由台灣僑胞創立的非營利組織，今年4月起在洛杉磯市中心遊民巷（Skid Row）的Towne大道增設早餐發放服務，每次準備近200份餐點，菜色不定期更換，天冷時還會提供熱飲。負責早餐服務的資深義工賴文宏表示，除滿足遊民的飲食需求，基金會更希望透過服務傳遞關懷。

這項早餐服務，源於基金會多年來在街頭發放餐食的經驗。饅頭基金會由王作成於2011年創立，多年來在洛杉磯及墨西哥兩地投入慈善服務。早在基金會成立之前，王作成便已關注遊民的飲食需求，2002年起在洛杉磯市中心六街一帶提供早餐，後來在一名墨西哥裔牧師協助下，逐步擴大服務範圍。

王作成回憶，當年台灣大愛電視台前來採訪夜間餐食發放，他臨時準備100份簡單的火腿三明治，兩片麵包夾著一片火腿，再搭配一瓶水及一包洋芋片。沒想到餐點才擺上街頭，人潮便「像螞蟻一樣」湧來，甚至有人為爭取食物差點打起來。

義工在基金會廚房打蛋，為早餐做準備。（記者張庭瑜／攝影）

隨著參與服務的義工增加，街頭餐食發放從每周一次增至兩次，並在不同地點同步進行，高峰時期一晚曾有100名義工參與。餐點也日益多元，曾在街頭現做漢堡，吸引兩、三百人排隊等候，現炸春捲的數量最多一晚達4500條。基金會代表曾表示，目前每月約發放1600份自製熱食便當，參與服務的義工年齡從12歲至90歲都有。

如今負責早餐服務的賴文宏，也是一路跟隨王作成投入街頭慈善的義工之一。兩人早年均在佛教團體參與慈善活動，後來該團體停止市中心餐食發放計畫，王作成仍持續投入，部分義工也選擇留下，賴文宏便是其中之一。賴文宏原本負責夜間開車發放便當，近半年來每周六到場服務，直到有新義工接手，才將重心轉向早餐。他在服務過程中觀察到，夜間便當發放量逐漸減少，認為早晨的餐食需求可能更大，於是向王作成提出增設早餐服務的構想，獲得支持。

然而，從夜間送餐轉向清晨備餐，首先面臨的就是人力問題。由於義工均為自願參加，出席人數不固定，早餐服務初期，有時僅兩、三人到場，人手最少時只有賴文宏與一個家庭，曾從清晨一路忙到下午2時多。儘管過程辛苦，他仍將這些困難視為自我磨練，「既然做了就要堅持做下去」。

賴文宏說，遊民聚集區並不缺乏提供免費食物的團體，但他希望義工在遞出餐點的同時，也能讓遊民感受到尊重與關懷。而義工付出的心力，「他們可以感受得到」。也正因早餐服務涵蓋備料、烹煮、包裝及發放等不同環節，賴文宏認為，這是民眾初次參與街頭慈善服務的良好切入點。不僅能親手準備餐食，也有機會直接與遊民接觸。對仍在猶豫是否參與的民眾，他說：「來做就對了。」

有民眾在消防栓旁取水，一旁民眾坐在路邊進食。（記者張庭瑜／攝影）

義工隔著發放餐點的桌子，將早餐交到民眾手中。（記者張庭瑜／攝影）

義工抵達發放地點後，將鐵板推車從貨卡上卸下。（記者張庭瑜／攝影）

坐輪椅的民眾手持熱飲，一旁義工忙著發放香蕉。（記者張庭瑜／攝影）

一名婦人推著裝滿空瓶罐的推車經過，一旁民眾坐在路邊進食。（記者張庭瑜／攝影）

義工將蛋液倒上鐵板，在現場煎蛋。（記者張庭瑜／攝影）

遊民聚集區街頭也可見孩童身影。（記者張庭瑜／攝影）

義工清晨在基金會廚房備料。（記者張庭瑜／攝影）

義工在基金會廚房煮奶茶，準備為民眾提供熱飲。（記者張庭瑜／攝影）

義工在棚內忙著備餐，人行道旁可見帶著推車的民眾。（記者張庭瑜／攝影）

排隊領餐的民眾中也有華人面孔。（記者張庭瑜／攝影）

現場民眾上前協助義工搬運鐵板推車。（記者張庭瑜／攝影）