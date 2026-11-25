聖誕節來臨，物流業者UPS與FedEx今年同步調高旺季附加費，針對符合條件的超大型包裹，分別加收117.50元及117.25元。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 聖誕寄件旺季將至，UPS與FedEx提高超大型包裹與特殊處理費，部分貨件加上運費、燃油與住宅配送費後，帳單可能高達數百元。

加州 郵報報導，聖誕節 寄件旺季來臨，民眾寄送禮物恐付出更高成本。物流業者UPS與FedEx今年同步調高旺季附加費，針對符合條件的超大型包裹，分別加收117.5元及117.25元；若再加上基本運費、超大型包裹費、住宅配送費及燃油附加費，部分貨件的總運費可能達數百元。

根據兩家公司公布的2026年費率表，UPS從11月22日至12月26日，對符合條件的超大型包裹加收117.5元旺季附加費；FedEx則從11月23日至12月27日，加收117.25元。

這筆費用不包括原有的超大型包裹附加費。以UPS為例，一般住宅配送的大型包裹費，依目的地不同，介於219.5至331元；FedEx的相關費用則介於255至330元。此外，寄件人還須負擔基本運費、住宅配送費及燃油附加費。

以一件重20磅、長97吋、寬10吋、高10吋的包裹為例，由於長度超過96吋，將觸發兩家業者最高級距的超大型包裹旺季附加費。若透過UPS寄送至1000英里內的住宅地址，運費帳單將達525.17元，還不包括燃油及其他附加費。

FedEx的同類貨件，運費約為681.14元，其中已計入11月23日當周適用的29.5%燃油附加費。實際價格仍可能因客戶議定折扣、配送地點及其他費用而有所不同。

兩家業者對超大型包裹也設有最低計費重量。符合條件的貨件即使實際重量不到90磅，仍可能以90磅計費，進一步推高運費。

一般而言，包裹最長邊超過96吋、長度加周長（Length + Girth）超過130吋、體積超過1萬7280立方吋，或實際重量超過110磅，都可能被UPS與FedEx列為超大型包裹。

較小的包裹同樣可能面臨旺季加價。UPS在假期寄件高峰期，對一般住宅地面配送包裹加收75分；FedEx則加收80分。需要特殊處理、但未達超大型包裹標準的貨件，UPS與FedEx也分別加收11.9元及11.85元的旺季附加費。

與去年相比，兩家業者的超大型包裹旺季附加費都進一步提高。UPS去年最高收取107元，今年增加至117.5元；FedEx則從去年的108.5元提高至117.25元，增加約8%。

至於超過業者最大寄送限制的包裹，費用更高。UPS對超出最大寄送規格的貨件，額外收取590元需求附加費；FedEx相關費用最高可達595元。

隨著聖誕節接近，民眾若希望禮物能在12月24日平安夜前送達，也須留意UPS與FedEx公布的節日寄件截止日期，並提前確認包裹尺寸及配送費用，避免因包裝過大或錯過寄件期限而增加開銷。