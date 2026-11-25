羈押期間，謝翌與普林斯頓大學保持聯繫，透過電話參加實驗室每周會議。（GoFundMe募款頁面）

AI摘要 文章摘要整理： 普林斯頓華裔博士生謝翌在美國機場遭ICE拘留後仍未獲釋，律師已提請法院審查其拘留合法性，校方與友人也透過募款協助她。

普林斯頓大學華裔博士生、女科學家謝翌（Eva Yi Xie）日前遭ICE 拘留，截至25日仍未獲釋。拘留期間，她透過電話參加大學實驗室每周會議，探討神經科學研究。據悉，謝翌14歲跟隨父母來美，庇護 申請等待多年未果。

美聯社報導，謝翌目前仍被關押在維州 卡洛琳拘留中心（Caroline Detention Center），聯邦法官已下令ICE不得將她移出維州，並要求聯邦政府就其拘留合法性提出回應。羈押期間，謝翌與普林斯頓大學實驗室保持聯繫。她24日透過電話參加實驗室每周會議，向同事致謝，並談及此前參加的神經科學會議及研究想法，她提到可能要在拘留中心度過感恩節。

謝翌的博士論文指導教授Carlos Brody表示，雖在關押中，但謝翌精神狀態非常好，並形容這是一段特別經歷，「在這裡，所有社會地位都被剝除，人們彼此認識、互相扶持，單純以人與人的身分相處。她正努力從這段經歷中獲得積極的一面。」

謝翌的律師Kerry Doyle已向聯邦法院提出人身保護令申請，質疑拘留是否合法。國土安全部（DHS）表示，謝翌逾期居留，且沒有在美就學授權；但Kerry Doyle表示，謝翌14歲時跟隨父母從中國來到美國，庇護申請等待多年，申請審理期間獲准在美居留、工作及就學。

與此同時，謝翌男友及友人為她發起GoFundMe網路募款，目標為2萬4000元。募款頁面列出的發起人為Jovanna Teran，受益人則為Rupert Li，截止11月25日下午1時，網頁已募得4936元。

根據募款頁面說明，普林斯頓大學已承諾負擔謝翌的律師費，因此募款是她在拘留期間及獲釋後可能需要的開銷。GoFundMe頁面還提到，謝翌不僅是一位成就斐然的科學家，也是體貼的朋友、盡職的導師、慷慨的同事；她樂於投入時間和精力去幫助他人，致力於推廣科學普及，讓科研成果能更好服務公眾。

謝翌是普林斯頓大學神經科學博士生。她11月19日參加完在華盛頓舉行的神經科學學會年會後，準備搭乘國內航班前往舊金山探望男友，卻在華府雷根國家機場遭ICE拘留。國土安全部指出，她2016年以臨時身分入境，原應於同年9月15日前離境，但未依規定離開。