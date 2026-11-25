Netflix以3億8000萬元收購的雷德福攝影棚中心，位於洛杉磯影視城。（取自Google地圖）

AI摘要 文章摘要整理： Netflix以3億8000萬元收購洛杉磯雷德福攝影棚中心，成交價僅為2021年購入價約2成，顯示影視製作市場受衝擊；公司並計畫整合當地資源，持續加碼加州投資。

影音串流巨擘Netflix 24日以3億8000萬元，完成收購位於洛杉磯 影視城（Studio City）、占地55英畝的雷德福攝影棚中心（Radford Studio Center）。這座已有98年歷史的片場，曾是多部經典影集的拍攝場地，因原業主貸款 違約遭債權人收回並法拍，成交價僅為2021年購入價格的約兩成，反映洛杉磯影視製作產業近年面臨的經營困境。

據娛樂產業媒體「綜藝」（Variety）報導，原業主哈克曼資本（Hackman Capital Partners）於2021年洛杉磯影視製作市場高峰期，斥資18億5000萬元購入這座曾隸屬哥倫比亞廣播公司（CBS）的攝影棚。隨後影視製作量下滑，加上利率攀升，哈克曼資本無力償還11億元貸款而違約，最終由債權人高盛集團（Goldman Sachs）接手。高盛24日透過法拍程序收回房產，為Netflix完成收購前的最後一道程序。Netflix早在今年春季便傳出有意收購該片場。

除收購金額外，Netflix還須依洛杉磯市俗稱「豪宅稅」的ULA法案（Measure ULA），繳納5.5%的房產移轉稅，該稅率適用於交易金額超過1090萬元的房產。

雷德福攝影棚中心歷史悠久，曾是「荒野大鏢客」（Gunsmoke）、「瑪麗泰勒摩爾秀」（The Mary Tyler Moore Show）及「歡樂單身派對」（Seinfeld）等經典影集的拍攝場地。此次收購是Netflix在洛杉磯的重大投資之一，該公司近年也曾在新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque）及新澤西州蒙茅斯堡（Fort Monmouth）進行類似投資。

片場易主後，現有拍攝業務將照常運作，並由影視製作設備供應商Cinelease提供設備。據ABC 7電視台報導，Netflix可望藉此整合目前分散於日落布朗森攝影棚（Sunset Bronson Studios）、羅利攝影棚（Raleigh Studios）等地的製作業務，並已委託影視服務公司Zello旗下的娛樂顧問部門ZVantage負責交接事宜。

哈克曼資本2023年曾提出總額10億元的片場翻新計畫，預料Netflix將繼續推動向市府申請開發許可的程序，以保留未來開發彈性，因應市場變化。

Netflix目前的洛杉磯總部位於好萊塢，「綜藝」指出，該公司暫無遷移總部的計畫。據ABC 7報導，Netflix目前在日落布朗森攝影棚的Icon、Epic及Cue三棟大樓內，租用逾70萬平方呎的辦公空間，租約預計於2031年到期。Netflix在聲明中表示：「雖然還有很長的路要走，但希望在加州及洛杉磯市的合作下，這將是對加州電影產業一項重要新投資的開端。」

Netflix強調，「這座城市就是我們的家」，未來將持續在當地投資，並支持編劇、布景施工人員、電工、司機、設計師及演藝人才等影視產業從業人員。據ABC 7報導，自2018年以來，Netflix已拍攝逾300部電影及電視作品，主要在洛杉磯製作，其中今年便有逾45部。